Modiglianiho Ležící akt se prodal za 3,4 miliardy korun. Stal se čtvrtým nejdražším obrazem z aukce

Za 157,2 milionu dolarů (3,4 miliardy korun) se na aukci v New Yorku prodal obraz Amedea Modiglianiho Nu couché (sur le côté gauche) - Ležící akt (na levém boku). Dílo zezadu zobrazuje ležící ženu, která má otočenou hlavu a dívá se přímo do očí pozorovatele. Podle agentury AFP se stalo dílo čtvrtým nejdráže prodaným obrazem ve veřejné aukci. Prvenství drží obraz Leonarda Da Vinciho. New York 6:26 15. května 2018

Aukční síň Sotheby's původně odhadovala, že by se Modiglianiho obraz mohl prodat za 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Italský umělec namaloval dílo v roce 1917, tři roky před svou smrtí. Jde o jeho největší plátno s aktem.

O Modiglianiho obrazy je vždy velký zájem. V newyorské aukční síni Christie's se v roce 2015 vydražil za 170,4 milionu dolarů obraz Nu couché (Ležící akt). Tento obraz je nadále nejdráže prodaným Modiglianiho dílem.

Absolutní rekord co do ceny vydraženého obrazu je z loňského listopadu, kdy bylo v New Yorku za 450,3 milionu dolarů (skoro deset miliard korun) prodáno plátno italského renesančního malíře Leonarda Da Vinciho. Jde o dílo zobrazující Ježíše Krista pojmenované Salvator Mundi (Spasitel světa).

V úterý vydražený obraz se podle AFP zařadil na čtvrtou příčku v seznamu nejdráže prodaných výtvarných děl ve veřejných aukcích. Na prvním místě je Da Vinciho Spasitel světa, na druhém Alžírské ženy Pabla Picassa, které se v roce 2015 prodaly za 179,4 milionu dolarů. Na třetím, stejně jako na čtvrtém místě je Modiglianiho akt.