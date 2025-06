Lidé ve válce v komiksu. ‚Toy Box kreslí s obrovskou empatií. Chtěl jsem, aby to byla ona,‘ říká kurátor

Severočeské muzeum v Liberci zahájilo komiksovou výstavu Lidé ve válce. Netradiční formou popisuje osudy dvanácti lidí, kteří během druhé světové války žili a působili v Liberci. „Jsou to lidé, kteří se snažili přežít, což dneska, je ve světě situace dost podobná,“ říká Českému rozhlasu Liberec synovec jedné z přeživších. Příběhy lidí v archivech vybral badatel Ivan Rous. Liberec 20:04 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavu Lidé ve válce komiksově zpracovala výtvarníce Toy Box | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

Liberecké muzeum otevřelo výstavu Lidé ve válce. Popisuje osud několika lidí, kteří během druhé světové války žili a působili v Liberci. Jejich osudy přibližují místo sáhodlouhých popisů netradičně obrazem, přesněji komiksem.

V samotné výstavě předcházela mravenčí badatelská práce kurátora Ivana Rouse, který z více než 50 tisíc evidenčních lístků obyvatel Liberce vybral 12 jednotlivých lidí. Jejich osud pak netradičně, formou velkoformátového komiksu, zpracovala naše nejznámější kreslířka, vystupující pod jménem Toy Box.

„Toy Box má ve svých kresbách obrovskou míru empatie, a to jsem chtěl na začátku, když jsem měl nápad na tu výstavu, aby to byla výstava o empatii. V ten moment mi to seplo, že existuje Toy Box a říkal jsem si, ta kdyby to nakreslila, to by bylo skvělý,“ vysvětluje Ivan Rous, jak padla volba na kreslířku komiksů.

Ta k výjimečné expozici podle svých slov přistupovala s velkou pokorou. „Snažila jsem se pro osudy, které jsou často velice bolestivé, zvolit adekvátní výtvarný jazyk. Zpracovala jsem je po svém, komiksovou formou, jsem původem komiksová kreslířka, na té výstavě je to vidět,“ říká sama výtvarnice. „Všechny lidské osudy, které tady vidíme, mají linku až do současnosti, ti lidé měli příbuzné, byli maminkou, byli tatínkem,“ dodává.

Před napůl obrazem, napůl kartotečním lístkem židovské dívky Fridy, stojí její synovec. „Moje matka přežila, prošla si několika tábory, a skončila v Bergen-Belsenu, což byla nejhorší možnost. Zemřel tam její první manžel, děti zemřeli. Ty sestry se už potom neviděli. Jsou to lidé, kteří se snažili přežít, což dneska, bych řekl, že situace ve světě je velmi podobná. Jsem velmi rád, že tato výstava vznikla,“ zamýšlí se.

Výstava Lidé ve válce potrvá v libereckém muzeu do začátku roku 2026.

