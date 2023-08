Maluje lidové ornamenty. ‚Bojím se, co s tím udělá AI. Jestli nebudou malérečky brát vzory z internetu,‘ říká

Malba ornamentů patří k základům lidové tvorby na Slovácku. Věnuje se jim i Vladimír Šácha, který se označuje za maléře, nikoliv malíře. Spolu s ním se řemeslu věnují ženy-malérečky. „Do budoucna bude záležet na lidech, kteří si nechávají ornamenty malovat, zda dají přednost osobně vytvořenému ornamentu od konkrétního tvůrce, anebo se spolehnou na umělou inteligenci. Nejvíc se bojím ztráty dovednosti člověka tohle vytvořit,“ obává se maléř. Brno/Hluk 21:26 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Šácha přinesl do studia malované ornamenty z 30. a 40. let 20. století | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Vladimír Šácha si k lidovým ornamentům jižní Moravy začal budovat vztah už jako malý kluk. A to díky babičce.

„Sice nebyla malérečkou, ale malovala si ornament pro sebe, pro radost. Viděl jsem, jak vzniká, jaké se tam používají motivy, a zůstal ve mně ten pocit, že ornament by se měl tvořit pro dobrý pocit,“ přiznává v pořadu Apetýt brněnského rozhlasu.

Největší výzvou je pro něj vymyslet kompozici, která bude pasovat na konkrétní místo.

„Malování ornamentů není jenom o tom, že vezmete štětec a potom děláte tu vymalovánku na zdi. Tomu předchází fáze vymýšlení – a to je právě ten kumšt umět ty motivy rozvrhnout, poskládat a umístit na plochu, kde se to maluje,“ soudí Šácha.

I proto se bojí, jak lidové řemeslo dopadne, až se do něj pustí umělá inteligence. „Umělá inteligence ještě neumí úplně přesně ten ornament s pevnými pravidly a má se co učit. Nicméně dělá pokroky,“ uznává Šácha, který mimo jiné učí to, jak se ornamenty malují, mladší generaci.

Ornament vytvořený umělou inteligencí viděl poprvé letos v lednu. „Vím, že mladší malérečky velice často čerpají inspiraci z internetových databází. Mnohdy ani nechodí za staršími malérečkami, aby se to od nich naučily osobně. Spoléhají, že to uvidí na internetu a zkopírují to, ale to není ono,“ vysvětluje Šácha a dodává:

„Za jedno dvě setkání na tvořivé dílně se ornament malovat nenaučíte. K tomu je potřeba trpělivost a dlouhý čas.“

Šácha se kromě tradičních motivů snaží obnovovat také staré zapomenuté techniky jako malba do hliněného mazu, vykropování nebo vysypávání pískem.

Do hlíny se dříve malovalo v černých kuchyních, jejichž stěny ušpiněné sazemi se pokrývaly právě hlínou. Vykropování je technika, jak vyzdobit hliněnou podlahu v místnostech. Vysypávání se dodnes používá například v době hodů, z písku se vytváří ornamenty na silnici.