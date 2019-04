V Praze začíná výstava Umění loutky. Exempláře staré až 200 let ukazuje jako umělecké dílo

Více než 200 loutek a dalších exponátů lze od soboty vidět na Chvalském zámku v Praze. Začíná tam totiž výstava Umění loutky. Exempláře zapůjčili manželé Jiráskovi, kteří se sbírání loutek se věnují už 30 let. Mezi vystavenými loutkami nechybí ani oblíbená dvojice Spejbl a Hurvínek. Praha 12:09 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze začíná výstava loutek. | Zdroj: Facebook Chvalského zámku

„Jsou zde loutky od počátku 19. století až do roku 1950. V nejstarším oddělení jsou řezbované marionety, vysoké 70 až 100 centimetrů. Jde o dřevěné loutky z lipového dřeva. Těžce se s nimi hrálo, protože se těžce ovládaly,“ popisuje Radiožurnálu majitel sbírky Pavel Jirásek.

Výstavu rozdělil do několika sekcí, v té s nejnovějšími exponáty jsou i Spejbl s Hurvínkem. I tyto loutky jsou ale, jak říká, téměř 100 let staré.

„Bereme ho jako současnou loutku, ale když si to uvědomíme, tak je to už 100 let. Zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka Josef Skupa se snažil vytvářet nové typy a odejít od pohádky jinam, do kabaretu nebo k literárním předlohám. V tom je zajímavý jako modernistický umělec, který vytvořil modernistické loutky,“ vysvětluje Jirásek.

Ve 20. století měly loutky kromě kulturně-společenského také vlastenecký význam. I loutky pro dětské diváky byly často v barvách české vlajky. A jak Jirásek dodává, cílem výstavy je ukázat všechny české exempláře jako umělecké dílo.

„Výstava předvádí loutku jako výtvarný artefakt, ne jenom jako divadelní postavu. Pro Česko je typické, že loutky jsou krásné a představují umělecké dílo,“ popisuje Jirásek. Expozice loutek na Chvalském zámku potrvá až do konce letních prázdnin.