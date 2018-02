Muzeum Louvre Abu Dhabi láká návštěvníky unikátní architekturou i nejdražším obrazem na světě

Nahé sochy v novém muzeu Louvre Abu Dhabi místním muslimským Arabům nevadí. „Lidé v Emirátech jsou přeci jen už dost kulturní na to, aby za nahými sochami nehledali nic špatného," říká Radiožurnálu před budovou muzea Mariam Sálihová, středoškolačka z Abú Zabí. „Myšlení se i u nás vyvíjí. Už to není jako dřív, kdy se lidé pohledem na nahou sochu opravdu cítili uražení. Dneska si řeknou: vždyť je to umění. Chápou to."

Mariam právě vyšla z expozice se svou spolužačkou, oblečené jsou v tradičních černých abájích. Údajně odmítavý postoj islámu k zobrazování lidských postav už ale dnešní Emiráťané podle nich neřeší. Sama Mariam chce ostatně studovat uměleckou školu. „Moji rodiče jsou dost zbožní, a když mě táta poprvé viděl, jak kreslím, dost se zděsil. Ale nechal si vysvětlit, že je to umění, a přijal to."

V sálech muzea se pohybují jak cizí turisté a cizinci, kteří v Emirátech pracují, tak i místní Arabové.

Vlastní sbírky

Velmi zajímavá budova muzea leží částečně na mořské hladině. „Francouzský architekt Jean Nouvel chtěl vytvořit atmosféru arabské vesnice. Pavilony jsou proto tvořené nízkými budovami, mezi nimi je krásný veřejný prostor a celé je to překryté částečně průsvitnou kupolí," vysvětluje blízkovýchodnímu zpravodaji Českého rozhlasu marketingová ředitelka muzea Jennifer Francesová ve venkovní muzejní kavárně a pod kupolí se rozléhá šplouchání mořských vlnek.

„Nejsme pobočkou Muzea Le Louvre v Paříži, jsme samostatné emirátské muzeum. Máme ale s Louvrem úzkou spolupráci. Budujeme vlastní sbírky, získali jsme například velmi slavné dílo Leonarda da Vinci, které vystavíme koncem tohoto roku," připomíná Francesová.

Obří kupoli tvoří několik vrstev ornamentálního kovového mřížoví, takže do prostoru proniká hodně tlumené příjemné světlo v podstatě v podobě jednotlivých paprsků, a přímo pod kupolí jsou schované jednotlivé pavilony z hladkého bílého betonu.

Řazení podle původu nebo tématu

Mezi jednotlivými pavilony se prochází po otevřeném, ale zároveň průsvitnou kupolí krytém prostranství, a tohle prostranství se otevírá přímo do moře, takže jednak tu příjemně profukuje, i když je venku vedro k padnutí, a jednak sem můžou přímo do muzea vystupovat turisté z velkých zaoceánských lodí.

Expozice je zvláštní tím, že není uspořádaná podle jednotlivých kultur nebo regionů, ale exponáty tu jsou pospolu na základě doby původu nebo tématu.

Takže tady je například vitrína věnovaná tématu mateřství, a vedle sebe jsou tu slonovinová soška Panny Marie s Ježíškem z Francie, bronzová soška bohyně s Isis s malým Horem z Egypta a dřevěná soška konžské bohyně Femby s miminkem.

Moderní umění

V další místnosti jsou zase vedle sebe monumentální sochy z různých oblastí, návštěvník tady může dobře pozorovat kontrast mezi kamennou sochou buddhasatvy z Pákistánu, která má na sobě nazdobené orientální šaty, a mezi stejně starou římskou sochou řečníka v obyčejném střídmém rouchu.

Celá expozice pak končí ukázkami prací moderních umělců z Francie, Japonska nebo Saúdské Arábie. Těch exponátů je tu oproti pařížskému Louvru vlastně jen zlomek, na druhou stanu je to příjemné množství na to, aby to člověk vstřebal během jedné odpolední návštěvy.