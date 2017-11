Má být užívání drog dál trestné? Kontroverzní výstava chce otevřít diskusi ve společnosti

Téměř jepičí život bude mít Muzeum drogové politiky v Londýně. Jmenuje se tak výstava, která je otevřená tři dny a chce nastartovat diskusi o britské drogové politice. Ta patří k nejtvrdším v Evropě. Ve Velké Británii je trestné i samotné užívání drogy, ne jen její výroba nebo distribuce. Provokativní výstava vyzývá britskou vládu, aby se zamyslela nad tím, jestli má smysl každého, kdo má v kapse jednu cigaretu marihuany hnát před soud. Londýn 11:00 5. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava v originálu nazvaná Museum of Drug Policy v New Yorku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na plátně se svíjí lidské tělo, chvílemi je rozmazané, chvílemi zcela mizí. Projekci provází sugestivní zvuková kulisa

„Takto vypadá předávkování opiem. Dech se zpomaluje a plíce nedokáží zásobovat krev kyslíkem. V krajním případě může nastat i smrt. Touto instalací jsem chtěla přiblížit návštěvníkům ten tísnivý pocit. Běžně o tom jen čteme, takto můžeme si tento stav lépe představit,“ přibližuje Radiožurnálu autorka instalace Basak.

Kontroverzní výstava přináší mnohdy neobvyklé pohled na problematiku drog, tak jako to dělají obrazy německé výtvarnice Sarah Schönfeldové.

„Takto vypadá mikroskopická kapička na filmovém negativu. Je tady kofein, speed, alkohol nebo adrenalin,“ ukazuje kurátor Michael.

Zatímco mikrokapička kofeinu vypadá jako sněhová vločka, extáze připomíná černý mozek s bílými vráskami a heroin svítí jako modrá neonová koule.

Kouřili marihuanu před diskotékou

Jestli užívání drog je, nebo není považováno za trestné, závisí na drogové politice jednotlivých vlád.

„Za padesát let jsme se prakticky neposunuli. V zemích, kde samotné užívání drog není trestné, jako třeba v Portugalsku nebo v České republice, se počet uživatelů nezvýšil. Tyto příklady známe. Přesto se z nich vláda nechce poučit,“ hodnotí ředitelka britské organizace Release (v překladu Úleva) Niamh Eastwoodová. Její organizace bojuje za dekriminalizaci drog už 50 let.

Do konfliktu se zákonem se podle ní ročně dostane až 60 tisíc především mladých lidí. Na 1,5 milionu lidí má za posledních patnáct let zápis v trestním rejstříku. Třeba i za to, že kouřili marihuanu před diskotékou.

„První krok je dekriminalizovat užívání drog. Bavme se o zdravotních a společenských důsledcích, ale netrestejme. Nikam to nevede,“ poukazuje Eastwoodová.

K podobnému závěru dospěla před pár lety i Organizace spojených národů. Teď chce tuto otázku otevřít ve Spojeném království tato výstava.