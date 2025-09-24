Málokterý umělec byl tak široce činný jako on. Sádl je světový malíř, zve na výstavu jeho děl ředitel divadla
Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni ve středu zahájí výstavu Návrat domů. Představí ucelené dílo malíře a umělce Alexandra Sádla, který začínal svoji tvorbu v plzeňském divadle jako malíř dekorací. „Byl to neskonale činorodý člověk, který chtěl poznávat nové techniky, nové způsoby, nové pohledy,“ říká pro Český rozhlas Plzeň autor výstavy, ředitel Divadla Josefa Kajetána Tyla Martin Otava.
Proč jste se rozhodli přivést dílo Alexandra Sádla zpátky do Plzně a do divadla, kde začínal?
Jednak umělecky si to naprosto zaslouží. Zaslouží si to i česká veřejnost, aby se seznámila s dílem tohoto malíře. Za druhé to má ohromný příběh, který je spjatý s Plzní, s naším divadlem a s naším národem.

V neposlední řadě tento člověk, který byl doslova vyfackován poúnorovým režimem roku 1948 jeho studenty, byl nucený emigrovat a to dílo tady chybí. Je ucelené a je to nádherná expozice, kterou mají možnost diváci vidět.
Ty dekorace jsou stále ve fundusu divadla?
Ne, ne, kdepak. Ani nevíme, které to byly. To byl chlapec, který, aby nemusel nastoupit do Říše na práce, tak tady byl od patnácti do osmnácti let zaměstnán jako malíř dekorací – od roku 1943 do roku 1945.
Co všechno návštěvníci na výstavě uvidí? Co konkrétně expozice nabízí?
Málokterý umělec byl tak široce činný, v tak širokém záběru, jako právě on. Jsou tam nádherné obrazy. On se dožil 94 let, byl velice plodný. Máme tady expozici asi 100 exponátů, které vytvořil – jak z jedné soukromé rodinné sbírky jeho pozůstalé manželky, tak z výpůjček z různých koutů světa, ze Švýcarska, z Ameriky, Austrálie, z Londýna.
Je to velice bohatá nabídka – olejů, různých technik, jsou to teleskopické koláže, asi 20 kusů, které vytvořil. Jsou tam šperky, které vytvářel, keramika. Byl to neskonale činorodý člověk, který chtěl poznávat nové techniky, nové způsoby, nové pohledy.
Tříletý projekt
Měli bychom dodat, že výstava je součástí většího projektu o životě a díle Alexandra Sádla. Na co dalšího se pak návštěvníci můžou těšit?
Je to tříletý projekt Návrat domů, návrat malíře Alexandra Sádla do Plzně. V podstatě letos kontrolujeme tříměsíční expozici u nás v divadle. Příští rok to bude expozice, na které se podílí ministerstvo kultury. V Plzni se na tom podílí divadlo a zastupujeme tedy město Plzeň.
Příští rok to bude expozice na státním zámku v Nepílovech, kterou podporuje ministerstvo kultury. V následujícím roce 2027, kdy by se byl malíř Alexandr Sádl dožil 100 let, to bude výstava na zámku Klenová, na které se podílí samozřejmě kraj, v Galerii Klatovy / Klenová.
Co se týče stávající výstavy, vernisáž je ve středu v 16.30 ve foyer Nové scény. Jak jste vernisáž pojali?
V hezkém stylu. Promluví zástupci ministerstva, kraje, města. Budou tam zpívat a hrát vynikající umělci. Dozvíme se také z kunsthistorických slov Michala Zachaře, kdo byl pan Alexadr Sádlo, jak velká osobnost to byla.
On, jakožto špičkový kunsthistorik, zařazuje Alexandra Sádla nejen do české, ale do světové malby. Tak ať sem lidé přijdou a seznámí se s naším novým českým objevem, kterého v podstatě v Čechách nikdo nezná. Není skoro nikde zastoupený ve sbírkách českých ani soukromých. Je to světový malíř.
Výstava potrvá až do poloviny prosince. Kdy lidé váš výstavní prostor můžou navštívit?
Vždycky je to hodina před představením a v průběhu představení, to znamená asi tři hodiny každý den.