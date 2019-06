Přes 200 kusů pískovce vážících 60 tun. Mariánský sloup pluje do Prahy

V několika řadách jsou na lodi srovnané základní pískovcové kameny, schodiště a zábradlí. Na podstavcích jsou vidět vysekaná jména dvaceti českých měst, která na obnovu památky finančně přispěla.

Jsou to například Dobřichovice, Prostějov nebo Jaroměř-Josefov. Úplně vpředu je vztyčená sádrová kopie sochy Panny Marie z mariánského sloupu. Hned pod ní je hlavice vytesaná v korintském stylu. „Když plujeme na lodi, tak je antická tradice mít na přídi sochu, už od antiky to vždycky bylo. Je to určitá inspirace pro celý příběh,“ řekl sochař.

Přímo na místo, kde má loď kotvit, což je u Karlova mostu v Praze, má sochař i s nákladem dorazit v šest hodin večer. „Bude tam (v Praze) stát pravděpodobně velmi dlouhou dobu, protože loď je zároveň zařízení staveniště pro vlastní stavbu, my tady budeme moci dokončovat některé části, například části hlavice,“ řekl Váňa. Odhadem by loď na Vltavě mohla kotvit i několik měsíců.

Menší auta

Na Staroměstské náměstí, kde bude kopie sloupu vznikat, bude jednotlivé díly přepravovat menší auto. Nakládat na něj je bude malý jeřáb.

„Loď ve chvíli, kdy bude potřeba vyložit jednotlivé díly, tak popojede kousek dolů na František,“ řekl Váňa.

Lodní dopravu Váňa zvolil mimo jiné právě kvůli potřebnému zázemí, tak velký zábor by mu totiž na Staroměstském náměstí nebyl umožněn. Kamiony by musely jednotlivé díly složit ve skladu na okraji Prahy, do historického centra města by je opět převážely menší vozy.

Veřejné shromáždění

V sobotu od 16.00 pořádá Váňa na Staroměstském náměstí veřejné shromáždění. Na místě chce lidem celý projekt představit, přivézt tam první kámen a znovu začít odkrývat dlažbu. Pokud radnice Prahy 1 zábor nevydá, je připraven vše provést ručně.

Váňa se svými spolupracovníky na konci května začal na Staroměstském náměstí s obnovou mariánského sloupu. Akci tehdy přerušili strážníci. Sochaři pak museli místo uvést do původního stavu.

Obnovení mariánského sloupu iniciuje Společnost pro obnovu mariánského sloupu. Vztyčení sloupu v 17. století považuje za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od kterého se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Naopak podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Obě skupiny se chodí pravidelně přít a předkládat své petice na pražské zastupitelstvo.