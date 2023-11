Michelangelo pokreslil stěny tajné místnosti Medicejské kaple. Nyní skici uvidí i veřejnost

Muzeum Bargello odhalilo veřejnosti stěny podzemní místnosti, které svými skicami pomaloval pronásledovaný Michelangelo. Tajná místnost ve sklepení pod Medicejskou kaplí v bazilice San Lorenzo ve Florencii byla objevena v roce 1975. Italský renesanční umělec, který je autorem sochy Davida a také vyzdobil strop Sixtinské kaple, se v roce 1530 asi dva měsíce v této malé komůrce skrýval před trestem smrti. Florencie 9:25 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostel San Lorenzo ve Florencii | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

Před 50 lety hledali představitelé muzea vhodný prostor pro vytvoření nového východu pro návštěvníky Medicejské kaple, kde Michelangelo zdobil rodinné hrobky sochami znázorňujícími plynoucí čas. Objevili ale padací dveře pod skříní, které vedly do 10 stop široké místnosti. Odstraněním dvou vrstev omítky ze stěn odhalili kresby, které umělec načtrtnul pomocí dřevěného uhlí a sangvinických tyčinek, píše server Good News Network.

„Toto místo poskytuje dnešním návštěvníkům jedinečný zážitek díky tomu, že mohou přijít do přímého kontaktu nejen s tvůrčím procesem mistra, ale také s vnímáním utváření jeho mýtu jako božského umělce,“ řekla kurátorka Francesca de Luca z muzea v Medicejských kaplí.

Michelangelo se v podzemí dnešního muzea vyhýbal trestu smrti, který mu nařídil papež Klement VII. Člen mocné rodiny Medicejských byl podle serveru Good News Network na umělce rozzlobený za to, že napomáhal povstání proti vládě stejné rodiny.

Rezervace na návštěvu tajné místnosti bude do 30. března omezena na 100 lidí týdně. Zájemci za ni zaplatí 20 eur. Návštěvníci musí také zaplatit za vstup do areálu San Lorenzo (10 eur) plus rezervační poplatek 3 eura, jak píše na svých stránkách muzeum Bargello.