Nakreslil Nahou Monu Lisu skutečně Leonardo? Kurátor výstavy v zámku Chantilly míní, že ano

Možná se jedná o unikátní umělecký objev. Ojedinělý úsměv ženy na této kresbě ale až moc připomíná slavnou Jacondu. Kresba nazvaná Nahá Mona Lisa, by mohla být z ruky Leonarda da Vinci. Dílo nyní vystavují na francouzském zámku Chantilly, severně od Paříže. Kurátor Mathieu Deldicque Radiožurnálu vysvětlil, proč je přesvědčený, že na devadesát procent to skutečně dílo Leonarda je. Paříž 18:41 6. června 2019

Zámek Chantilly je známý nejen pro své muzeum koní a hřebčínů, ale i pro svou unikátní sbírku uměleckých děl, kterou vytvořil vévoda z Aumale. Ve sbírkách tak může návštěvník najít třeba plátna Boticceliho, nebo právě unikátní ženské kresby. Jednou z nich je i tak nazvaná La Jaconde Nue, tedy nahá Mona Lisa.

Kurátor Mathieu Deldicque Radiožurnálu vysvětluje, že se jedná o velkou kresbu. Díky vědeckým analýzám můžeme rozpoznat konkrétní papír, který se v Leonardově době vyráběl právě v Itálii. Jedná se s určitostí o velkého kreslíře a mistra, protože na ní můžeme odhalit i překreslování a opravy. Zásadním objevem je pak podle kurátora i poznatek, že se jednalo o někoho, kdo kreslil levou rukou. A Leonardo, jak známo, levákem byl.

Světlo na prstech

„Pak si taky všimněte, že se muselo jedna o náčrt, který měl sloužit k velké malbě na plátno. To víme, díky těmhle malým bodům, kterými si dotyčný určoval kompozici. A všechny tyhle indicie nám dokládají, že se jednalo minimálně o někoho z ateliéru Leonarda da Vinci, ale s největší pravděpodobností to musel být mistr sám,“ vysvětluje kurátor.

Kresba velikosti známého plátna Mony Lisy také ukazuje postavu ženy a skutečně se nápadně podobá slavné malbě. Kurátor ale vysvětluje, že části kresby jsou lepší a jiné o něco slabší. Nabízí se tedy otázka, zda ji kreslila skutečně jedna osoba.

„Ano vidíte to třeba na perfektním provedení rukou, kde si i na kresbě mistr pohrává se světlem na prstech. Pak je to obličej a jeho slavný přechod ze světla do stínu i zde náramně patrný. Celková fyzičnost téhle ženy je velice leonardovská. Takže nás skutečně napadá, že to musí být dílo Leonarda,“ ujišťuje kurátor.

Jiná modelka

O něco slabší je pak kresba ramen. Kdo je ale modelka této kresby? Podle kurátora to není Mona Lisa. Zde spíš vidíme postavu trochu maskulinní a zároveň se jedná o ideální zpodobnění krásy podle Leonarda da Vinci. Je to spíš představa, která navíc odkazuje k řecké mytologii.

„Právě tahle kresba byla inspirací pro žáky Leonarda da Vinci. A jsou to i následovníci v pozdějších letech. Nám se tady v Chantilly podařilo všechny shromáždit a ukázat, v čem mimo jiné tkvěla jedinečnost Leonardovy kompozice při zobrazování portrétů,“ vysvětluje Mathieu Deldicque.

Kresba, která má na výstavě unikátní místo, je obklopena dalšími díly, která se nahou Monou Lisou inspirovala. Mezi nimi je i zápůjčka z pražské Národní galerie – portrét ženy od slavného vlámského malíře Joose van Cleve. Výstava Nahá Mona Lisa bude v Chantilly až do října.