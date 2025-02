Za Monu Lisu si návštěvníci připlatí. Louvre tak chce zvýšit návštěvnost dalších děl, říká ředitelka muzea

Návštěvníci pařížského muzea Louvre si po jeho renovaci připlatí, pokud budou chtít vidět známý portrét Mony Lisy od renesančního malíře Leonarda Da Vinciho. Uvedla to v neděli ředitelka muzea Laurence Des Carsová v rozhovoru, který odvysílala stanice France Inter. V budoucnosti muzeum počítá s odděleným výstavním prostorem pro svůj zřejmě nejznámější obraz. Mona Lisa ale zůstane v hlavním sídle Louvru. Paříž 17:04 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mona Lisa | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Muzeum v současnosti řeší špatný technický stav své budovy i uspořádání své expozice. U obrazu Mony Lisy se prakticky po celou otevírací dobu tvoří dlouhé fronty. Prezident Emmanuel Macron tak tento týden oznámil, že muzeum v rámci renovace svého sídla vytvoří oddělený výstavní prostor pro obraz. Podle Macrona tento prostor bude mít „vstup oddělený od zbytku muzea a tudíž i samostatné vstupné“.

„To, co se změní, že bude vstupenka do stále expozice a na výstavy a další vstupenka obsahující i vstup k La Giocondě (další název obrazu),“ uvedla Des Carsová. Muzeum tak chce návštěvníky vyzvat, aby se podívali i na další další vystavená díla. Ředitelka neřekla, kolik bude příplatek činit.

Des Carsová uvedla, že nový prostor pro Monu Lisu vznikne v areálu Louvre, zřejmě pod hlavním Čtvercovým nádvořím. Odmítla tím spekulace, že by se známý obraz mohl přesunout mimo hlavní sídlo francouzského nejnavštěvovanějšího muzea. Dodala, že při renovaci bude muzeum otevřené a Da Vinciho obraz zůstane na současném místě, než bude vybudován nový prostor.

Macron tento týden oznámil celkovou renovaci muzea s rozšířením jeho kapacity až na 12 milionů návštěvníků ročně. To je o třetinu více než současná kapacita devíti milionů návštěvníků ročně. Práce by měly skončit v roce 2031 a stát by podle současných plánů měly 700 až 800 milionů eur (17,5 až 20 miliard korun).