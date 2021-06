Padělek da Vinciho Mona Lisy se prodal za rekordní sumu. V aukci se vydražil za téměř 3 miliony euro

Takzvanou Hekkingovu Monu Lisu, kopii slavného obrazu Leonarda da Vinciho, v pátek koupil při dražbě v pařížské pobočce aukční síně Christie's evropský sběratel za 2,9 milionu eur (74,2 milionu korun). Jde o rekordní sumu za kopii tohoto renesančního díla. Paříž 23:12 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archivář Raymond Hekking strávil desítky let snahou přesvědčit svět, že Mona Lisa, kterou koupil v roce 1953 je pravá | Foto: Lucien Libert | Zdroj: Reuters

„Je to šílené, je to naprostý rekord za reprodukci Mony Lisy,“ uvedla mluvčí Christie's. Mezinárodní aukce se podle ní zúčastnilo 14 zájemců. Za poslední hodinu cena vyrostla z 500 000 eur na 2,4 milionu eur, a nakonec padla definitivní nabídka 2,9 milionu eur.

Archivář Raymond Hekking strávil desítky let snahou přesvědčit svět, že Mona Lisa, kterou koupil v roce 1953 ve francouzském obchodě se starožitnostmi, je pravá, a ta, která visí v Louvru, je padělek.

„Vypadá jako Mona Lisa, ale kvalita provedení rozhodně není jako od Leonarda da Vinciho,“ řekl mezinárodní ředitel odboru starých mistrů Christie´s Pierre Etienne. „Bohužel v tomto směru byl Hekkingův sen poněkud přehnaný.“

Hekking argumentoval tím, že se původní malba po krádeži počátkem 20. století do Louvru už nikdy nevrátila; skončila v obchodě ve vesnici Magagnosc v jeho rodné Provenci, zatímco slovutná galerie ve francouzském hlavním městě se nechala oklamat kopií.

O svém tvrzení se Hekking neúnavně snažil přesvědčit média a v 60. letech k němu zajeli jeho kopii prozkoumat američtí novináři v době, kdy byla pravá Mona Lisa zapůjčena do Spojených států.

Podle aukční síně Christie´s obraz namaloval neznámý umělec počátkem 17. století, asi 100 let poté, co se originál od italského renesančního mistra dostal do královské sbírky Františka I. Francouzského.

Originál, který visí v Louvru, na prodej není. V roce 2017 však Christie's vydražila za více než 450 milionů dolarů (9,7 miliardy korun) da Vinciho dílo Salvator Mundi (Spasitel světa), který se tak stal nejvýše vydraženým obrazem.