Kde leží most z obrazu Mona Lisa? Podle historika je to Ponte Romito v toskánském Arezzu

A distanza di oltre 5 secoli la Gioconda,uno dei dipinti più celebri ed enigmatici al mondo,continua a disvelare i suoi misteri.”È il ponte Romito di Laterina, Arezzo,quello che Leonardo da Vinci dipinse nel paesaggio alle sue spalle”.Lo rivela una ricerca dello storico Vinceti. pic.twitter.com/lGzCCTqPWv — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 3, 2023 Most namalovaný v pozadí slavného obrazu Leonarda da Vinciho by mohl být Ponte Romito ve měste Laterina v toskánském Arezzu. Tvrdí to historik Silvano Vinceti, který Mona Lisu již několik let zkoumá. O jeho novém objevu informuje server The Guardian. Laterina 22:18 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vinceti zkoumal historické dokumenty a malby, které porovnával s aktuálními fotografiemi a snímky z dronů. Na základě analýzy došel k závěru, že se jedná právě o most v provincii Arezzo, píše The Guardian

Muž v převleku za stařenu hodil dort na obraz Mony Lisy. ,Lidé ničí tuto Zemi,‘ řekl. Obraz nebyl poškozen Číst článek

Z toho se dodnes dochoval pouze jeden oblouk a zbytky základů na druhé straně řeky. V minulosti však měl oblouky čtyři, stejně jako most na slavném obraze.

Odborníci zkoumající obraz v minulosti spekulovali i nad stavbami Ponte Buriano poblíž Lateriny nebo Ponte Bobbio v severoitalském městě Piacenza. Ani jeden z nich však neměl stejný počet oblouků, jako most namalovaný Leonardem da Vincim.

„Výrazný tvar řekny Arno na tomto úseku území odpovídá tomu, co Leonardo zobrazil v krajině vlevo od šlechtičny zobrazené na slavném obraze,“ doplnil podle zpravodajské agentury ANSA historik Vinceti další z důvodů, proč se dle něj jedná o Ponte Romito.

Svelato un nuovo mistero sulla Gioconda: il ponte Romito sullo sfondo della Monna Lisa https://t.co/JGDMi8EU6f — informazione cultura (@infoitcultura) May 3, 2023

Město chce nyní most udržet v co nejlepším možném stavu. „Musíme se pokusit ochránit to, co z mostu zbylo, což bude vyžadovat finanční prostředky,“ uvedla podle Guardianu starostka města Simona Neri. Ta podle svých slov i doufá, že objev přiláká do obce a jejího okolí více turistů.

Historik Silvano Vinceti se zkoumání Mony Lisy věnuje už několik let. Mimo jiné je i autorem tvrzení, že portrét šlechtičny da Vinci namaloval na základě ženského i mužského modelu, doplňuje britský server.