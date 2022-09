Nekonečná stuha se stromem v jádru. Moravské židovské muzeum v Brně nejlépe navrhli Japonci

Japonský architekt Kengo Kuma zvítězil v brněnské architektonické soutěži. Podle návrhu jeho týmu by ve městě mělo vzniknout Moravské židovské muzeum Mehrin. Umístěné bude na městské parcele v Benešově ulici, na současném parkovišti mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Soutěže se účastnili čtyři světově proslulí architekti. Brno 15:06 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kengo Kuma & Associates, vítězný návrh na Mehrin | | Zdroj: Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě

„Je to podoba domu jako nekonečné stuhy, která postupně stoupá od chodníku až k vyhlídce. Jádrem domu je krásná knihovna a úplným jádrem vprostřed umístěný strom v zahradě, která má určitý symbolický náboj,“ ukazuje dům od japonského týmu, který vedl architekt Kengo Kuma, předseda poroty soutěže Josef Pleskot.

Moravské židovské muzeum Mehrin vznikne podle návrhu týmu, který vedl japonský architekt Kengo Kuma. Fond, který chce v Brně muzeum a badatelské centrum postavit, zveřejnil výsledky architektonické soutěže.

Stavba je celkem umírněná a podle porotců i vhodně zapadá do okolí. Na rozdíl od druhého místa, nizozemských architektů MVRDV, kteří dům navrhli jako monument s vlnitým půdorysem, který ze země vyrůstá, rozšiřuje se, košatí jako strom, jehož plochá střecha při pohledu seshora vypadá jako území Moravy. Naráží tak i na název muzea – Mehrin.

„Diskutovali jsme hodně jeho praktičnost i umístění v kontextu města Brna,“ dodal Pleskot.

Šéf nadačního fondu na zbudování muzea Martin Reiner dodává, že byť jeho milované studio navrhlo krásnou stavbu, muselo skončit druhé tak trochu i proto, že takový dům by možná ani památkáři nepovolili.

„Trochu jsem z toho byl smutný. Hned na začátku jsem si totiž řekl, že je to velmi sebestředný návrh. Byla by to ikonická stavba, která by byla na fotografiích častěji než Petrov a lidi z celého světa by se na to jezdili dívat, to určitě ano, ale pro lidi, kteří by kolem toho domu chodili 365 dní v roce, by to asi nebylo tak pohodlné, spíš hodně iritující,“ míní Reiner.

Model vítězného návrhu na Moravské židovské muzeum Mehrin | Zdroj: Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě

Jako bílé rulandské, líbí se

Vítěz, kterého porota zvolila jednohlasně, se Reinerovi naopak velmi líbí, ale rád by architekty vyzval k tomu, aby zkusili ještě něco dopracovat.

„Vítězný návrh byl od začátku pro mě něco jako bílé rulandské. Návrh, který bude chutnat všem, víno bez výrazného charakteru, ale bude přijatelný a líbit se. Tady už nedosáhneme ‚wow efektu‘, toto je smírný, konsenzuální a vlídný model, což je kvalita, která vyhrála. Ale kdyby tam bylo ještě něco trochu pikantnějšího, tak by mi to nevadilo,“ dodává Reiner.

Architekti začnou pracovat na detailnější architektonické studii. Ale kdy skutečně stavba nového muzea za stovky milionů korun a nejspíš i miliard začne, to jisté není. „Teď to potrvá dva až tři roky, takže máme čas shánět finance,“ doplňuje Reiner.

Na třetím místě soutěže skončil návrh dánského týmu Bjarke Ingels Group. Čtvrtou, poslední příčku obsadil Ital Cino Zucchi, poslechnout si o nich můžete víc v reportáži.

Všechny návrhy budou od 11. října vystavené v brněnské Galerii architektury na Starobrněnské 18. Na vernisáž by měl dorazit i vítěz Kengo Kuma.