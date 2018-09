OBRAZEM: Tajemství sněhobílých soch. Podívejte se, jak vypadají šaty baletky od Mrtvého moře

Devětačtyřicetiletá izraelská umělkyně Sigalit Landauová vytváří u Mrtvého moře kolekci lesklých sněhově bílých soch, které vypadají jako z pohádky. Využívá vysokou slanost jezera, kvůli které v něm nepřežijí ryby ani vodní rostliny.

Šaty baletky ponořené do Mrtvého moře pokrývají krystalky soli o hmotnosti 200 kilogramů. Zářivě bílé jsou také boty nebo hudební nástroje jako housle.

A podle čeho si autorka předměty vybírá? „Především na základě vzpomínek a materiálů, které se mi líbí, ale které se líbí také moři,“ popsala pro agenturu Reuters Landauová.

Šaty baletky po vytažení z vysoce slané vody Mrtvého moře. | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

Slané sochy nevytváří poprvé

Členové jejího týmu se slaměnými klobouky a dlouhými rukávy, které je chrání před ostrým sluncem a teplotami dosahujícími až 46 stupňů Celsia, kontrolují ve vodě každý předmět. Některé podle Landauové pokryjí krystalky rychleji, u jiných to trvá déle. Záleží prý na horku.

Není to poprvé, co Izraelka využila ke své práci Mrtvé moře. Slané sochy vytváří posledních patnáct let. Umělkyně, která navštěvovala Mrtvé moře už od dětství, se do projektů pustila poté, co si všimla krystalových útvarů podél břehu.

„S léty se o tom nízko položeném a podivném místě učím stále víc. Je to jako setkat se s jiným časovým světem, jinou logikou, jinou planetou,“ popsala již dříve Landauová.

Její nové sochy budou příští rok vystaveny v Museum Der Moderne Rupertinum v rakouském Salzburgu jako součást projektu Salt Years, tedy v překladu Slané roky. Píše také knihu Salt Years, kde na 288 stranách popisuje vytváření soch pokrytých krystaly soli.

Zářivě bílé a pokryté solí jsou také boty nebo hudební nástroje jako housle. | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

Mrtvé moře s léčebnými účinky

Bezodtoké, slané Mrtvé moře, které se rozkládá mezi Izraelem a Jordánskem, je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu (420 metrů pod hladinou světového oceánu).

Místo je po tisíciletí populární mezi lidmi pro své blahodárné účinky tamních na minerály bohatých vod. Pomáhá mimo jiné při léčbě revmatu nebo kožních nemocí jako lupénky nebo ekzémů.

Landauová se narodila v roce 1969 v Jeruzalémě. Poprvé vystavovala za Izrael ve společné instalaci na benátském bienále v roce 1997. První samostatnou výstavu měla v Izraeli roku 2011.

Není to poprvé, co Izraelka Sigalit Landauová (na snímku) využila ke své práci Mrtvé moře. Slané sochy vytváří posledních patnáct let. | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters