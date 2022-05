Muž v převleku za stařenu hodil dort na obraz Mony Lisy. ,Lidé ničí tuto Zemi,‘ řekl. Obraz nebyl poškozen

Muž pronikl do francouzského muzea v převleku za starou ženu na invalidním vozíku. Před obrazem poté z vozíku vstal, odhodil kostým a na jedno z nejslavnějších děl světa hodil dort. Do příchodu ochranky kolem sebe rozhazoval růže. Čin potom označil za klimatický protest. „Myslete na planetu. Proto jsem to udělal. Lidé ničí tuto Zemi,“ křičel muž, když ho vyváděla ochranka.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM