‚Některá díla jsou nenávratně poškozena.‘ V Muzeu Kampa restaurují malby po červencovém požáru

Galerie nebo muzea nezavírají jenom kvůli pandemii. Například pražské Muzeum Kampa v létě omezilo svůj provoz kvůli požáru elektrického rozvaděče. Kouř, který se dostal do vzduchotechniky, poškodil v depozitářích několik desítek obrazů. Malby teď obnovují absolventi pražské Akademie výtvarných umění. Praha 16:10 6. listopadu 2020

Nad portrétem malíře Jaroslava Vožniaka sedí mladá restaurátorka Anna Píšťková. Dlouhou špejlí s vatou na konci krouživě odstraňuje nečistotu na plátně.

„Mastnou nečistotu odděluji z obrazu agarovým gelem. Působí jenom na povrchu, takže tu není riziko, že by se ta nečistota zatlačila hlouběji. Prach se nabalí do gelu, který pak odstraním,“ popisuje Píšťková pro Radiožurnál a dodává, že ke každé malbě musí přistupovat jinak, protože jsou prachem různě poškozené.

S čištěním obrazů v malé místnosti plné maleb a objektů pomáhá také Patricie Tomíčková.

„Jedná se o korozivní prach, který může časem způsobit rozklad pojiva v obrazech. Můžou se kvůli tomu vytvářet různé peroxidy. Konzultovali jsme to s chemičkou. Ten prach proto musí být z povrchu důkladně odstraněn,“ komentuje postup restaurátorka.

Kupku kouř nezasáhl

Mastný prach se usadil na uměleckých dílech z kouře, který rozehnala po budově muzea vzduchotechnika.

„Sice hořelo mimo hlavní budovy muzea, ale hořelo v místě, kde vzduchotechnika nasává vzduch. Kvůli tomu se kouř dostal do všech částí budovy, ale čím jsme v nižším patře, tak tím ten zásah byl méně intenzivní,“ vysvětluje předseda Nadace Jana a Medy Mládkových a politik TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že právě v nejvyšší patrech Sovových mlýnů mají depozitáře s desítkami obrazů poválečných umělců.

„Je velkým štěstím, že sbírka Františka Kupky nebyla zasažena, protože je uložena v menším depozitáři, který je klimatizován jinou jednotkou. Byla zasažena ta část sbírky, kde jsou uložena umělecká díla druhé poloviny 20. století. Od 60. let jezdila Meda Mládková do Československa a nakupovala například výtvory Karla Nepraše, Adrieny Šimotové nebo Věry Janouškové. Právě díla těchto autorů, které jsou ve velkém depozitáři, byla zasažena nejvíce,“ říká Pospíšil.

Požár z nedbalosti

Oprava technické části bude stát deset milionů korun. Podle Pospíšila je ale těžké odhadnout ztráty na uměleckých dílech.

„Bohužel tu máme umělecká díla, u kterých si zatím lámeme hlavu, jak z nich ten mastný povlak sundat. Náprava za současných znalostí restaurátorské vědy možná nebude. Dílo je nenávratně poškozeno. Proto nerad říkám, že škoda na umělecké sbírce je až dva miliony, protože ta škoda je reálně mnohem větší a třeba nebude ani úplně vyčíslena.“

Požár vypukl 15. července v oplechovaném objektu hned vedle jednoho z výstavních sálu v přízemí muzea.

„Vyšetřování potvrdilo prvotní informaci, že požár vznikl z nedbalosti jednoho z pracovníků, který byl vyslán městkou firmou, aby zde opravil a svařil panty na vstupu do technického zázemí muzea. Také se vede debata, už mimo muzeum, na kolik ten člověk měl či neměl pověření. To už jsou věci, které přísluší městu (Praha pozn. red.), městské firmě nebo případně orgánům činným v trestním řízení, pokud by to jednání bylo i trestným činem,“ uzavírá Pospíšil.

Restaurátoři zatím očistili pouze několik maleb. Drobnými pohyby budou smývat prach ještě z několika desítek obrazů.