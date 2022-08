Muzeum nové generace zasáhne vaše smysly. ‚Vtáhne návštěvníky do příběhu,‘ slibují ve Žďáru nad Sázavou

Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou získalo ocenění pro nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Autoři expozice využívají magickou atmosféru bývalého cisterciáckého kláštera a zavedou vás přímo mezi středověké mnichy nebo kameníky. Reportáž Žďár nad Sázavou 22:22 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celá expozice působí na city a vjemy | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

Ze sluchátek, které mám na uších, se po zmáčknutí tlačítka na audio průvodci ozývají zvuky přírody, které návštěvníka přivítají, jen co vkročí do potemnělé expozice Muzea nové generace na žďárském zámku.

Muzeum nové generace zasáhne vaše smysly. „Vtáhne návštěvníky do celého příběhu," slibuje mluvčí žďárského zámku

„To první při vstupu do muzea je, že se ocitnete v době 13. století, kdy byl žďárský klášter založen,“ říká mluvčí zámku Martina Sedláková, se kterou se společně vydávám na historickou pouť středověkem. „Ocitáme se uprostřed hlubokého lesa. Slyšíme jenom zvuky přírody. A do toho už se mísí zvuky tesařů, kameníků a dalších mnichů, kteří sem přišli v roce 1252,“ popisuje, co nás obklopuje jako zvuková kulisa.

Atmosféru této doby vytváří nejen zvuky z audio průvodce, ale také důmyslná hra stínů. Nad hlavou nám třeba létají ptáci.

„Koncept muzea je založen na různých zážitkových prvcích a na prvcích, které mají návštěvníky vtáhnout do celého příběhu. Pomáhají nám k tomu multimediální prvky, jako jsou videoprojekce, videomapping na stropech, na podlahách,“ vysvětluje Martina Sedláková.

Texty ke čtení nehledejte

V muzeu proto nenajdete texty ke čtení. Naopak v knihách, které připomínají staré kroniky, se odehrávají vizuální příběhy s doprovodným zvukovým komentářem.

„Tady toto je asi můj nejoblíbenější exponát. Je to jakási virtuální kniha. Když otáčíme stránkami, tak oživuje příběhy, které už dávno pominuly, a vypráví o vzniku a vývoji cisterciáckého řádu,“ popisuje Martina Sedláková.

Návštěvník při objevování historie v muzeu může zapojit nejen sluch a zrak: „Většina exponátů je haptických, to znamená, že na ně můžete sahat. Když mluvím o faktických dotykových exponátech, máme tady třeba model kláštera, který slouží také při prohlídkách pro nevidomé.“

Věnováno baroku

Stejně tak si můžou návštěvníci osahat model nedalekého poutního kostela na Zelené hoře. Ten už se ale nachází v druhé části muzea, které je věnované baroku. V jeho úvodu se projdete zrcadlovým sálem, na konci pak uvidíte nasvícené modely barokních soch.

„Celý prostor baroka je zakončen kopiemi soch, které se původně nacházely právě v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, na které jsou promítány další projekce, videomapping...,“ dodává Martina Sedláková.

Expozice v muzeu nové generace ve Žďáru nad Sázavou přijde za rok prohlédnout až 30 000 lidí. V kraji Vysočina tak patří mezi nejnavštěvovanější.