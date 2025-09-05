Na Pražském hradě jsou k vidění vltavíny i stoleté plavky. Začíná výstava Vltava slavná a splavná
Vzácné vltavíny, obrazy Jakuba Schikanedera nebo sto let starý plavecký úbor jsou k vidění na výstavě Vltava slavná a splavná, která je od pátku přístupná v Jízdárně Pražského hradu. Oslavuje Vltavu jako naši národní řeku a připomíná, že letos slavíme 150 let od chvíle, co poprvé zazněla část slavné Smetanovy Mé vlasti – Vltava.
„Skleněné srdce symbolizuje srdce Vltavy, představuje srdce meandrů skryté pod hladinou Lipna a má krásnou zlatavou barvu. Ta má připomínat barvu vod divoké Vltavy,“ otevírá prohlídku šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Godyczková.
Až 500 předmětů inspirovaných řekou Vltavou si od pátku mohou prohlédnout návštěvníci výstavy v Jízdárně Pražského hradu.
„V úvodní části výstavy mezi černými panely stojí i broušená váza. „Bude svítit. Bude proměnlivá, protože i Vltava, když se v ní odráží slunce, barevnost mění, a když divoké proudy skákají na peřejích, tak je ta barva jiná,“ odhaluje symboliku Godyczková.
Motto si festival vypůjčil od spisovatele Františka Kožíka: „Vltava je slovo, které vyvolává záplavu představ, obrazů a dojmů, připomíná básně a rozeznívá hudbu.“
„Nicméně pro Národní památkový ústav je Vltava především kulturně-historickým fenoménem, který chceme touto výstavou připomenout a chceme ukázat, že je vskutku součást naší národní identity,“ říká Godyczková.
Návštěvníci výstavy obdivují také 2,5 metru vysokou dřevěnou pozlacenou sochu Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa. Podle ní vznikla i první socha pro Karlův most. Zastavují se i u známých děl Egona Schieleho, který svého času pobýval v Českém Krumlově a kouzlu Vltavy propadl.
V prostoru jsou umístěné i technické památky, například modely parníků. Je tu i část věnovaná vltavínům.
Jak říká kurátor výstavy Petr Pavelec, najdete tam všechno, co je s Vltavou spojeno, neboť tato řeka propojuje. „Jaroslav Seifert říká ve své básni Vltava, že se mu v řece všechno zrcadlí, ale když nabere vodu, tak mu proplyne mezi prsty. Říká: ‚Řeko, proč mi lžeš?‘“
Součástí výstavy jsou také práce dětí zaslané do výtvarné soutěže Vltava očima dětí.