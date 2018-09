Z mramoru, do kterého tesal Michelangelo. Pražský kostel získá nový oltář, vážit bude tři tuny

„S výběrem kamene jsem absolutně spokojen a myslím, že i Josef Pleskot je spokojen,“ popisuje Radiožurnálu spoluautor návrhu na nový oltář architekt Norbert Schmidt.

„Hned, jak dorazil do Čech, jsme sem večer jeli a koukali jsme se, jestli je to ten kámen. Jestli to sedí a hlavně, jak bude vypadat v tomhle našem světle, které je samozřejmě jiné než světlo italské,“ dodává.

O úpravu bílého mramorového bloku požádali autoři návrhu sochaře Petra Váňu. Ten jim pomohl vybrat i ten správný kámen.

„Je z tradičních lomů, kde se kámen těží 3000 let. Opravdu je to takhle stará lokalita, to je vlastně nejstarší kamenická průmyslová zóna na světě,“ komentuje Petr Váňa.

Jako před staletími

Na rovné ploše bloku, která bude sloužit k odkládání předmětů, je nakreslená elipsa a zaměřený její střed. Stůl bude z dálky připomínat stlačenou polokouli. Zatím je opracovaná ale jenom půlka.

„Všechno nářadí je pořád stejné jako před staletími. Jedinou výhodou je, že k tomu mám ještě trochu elektriky. Z Itálie vozíme diamantové kotouče, které jsou dělané jenom na mramor. S tím mám možnost si kámen naříznout a potom to ručně odsekám,“ popisuje Váňa.

Do carrarského mramoru kdysi vytesal postavu Davida renesanční sochař Michelangelo Buonarroti. Teď bude mít ze stejného materiálu svůj nový oltář i Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze. | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

Carrarský mramor má sněhobílou barvu, která časem netmavne. Kámen má i typické jemné žilkování. To vynikne, až když se povrch jemně opracuje, nebo se poleje vodou.

„Na té ploše to má nějaký řád, když z toho uděláte oblí tvar, tak jsou z toho takové obláčky,“ dodává Norbert Schmidt.

Třítunový oltář přemístí z Dobřichovic na pražské Vinohrady nejdříve jeřábem. Pak ho dosadí na své místo do středu kostela Nejsvětějšího srdce Páně kladkostrojem, jak popisuje Petr Váňa. „Tam bude postavené lešení, na to dáme trám a kladkostroje. Po válečkách přejedeme přes celou loď kostela.“

Do oltářního stolu bude zapuštěna i relikvie svaté Markéty Marie Alacoque. Této francouzské řeholnici se údajně zjevil Ježíš Kristus a žádal jí o šíření bezmezné lásky k Jeho Srdci. O technickém provedení oltáře pokračuje Norbert Schmidt.

„Bude tam takový kovový trn, který protne celý oltář zasazený do země. Nebude to ale jen technická věc, bude obsahovat schránku na relikvii,“ uzavírá Schmidt.

Veřejnost může vidět nový oltář poprvé 24. listopadu v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze. Tam bude při příležitosti nadcházejícího adventu i posvěcen.