Národní galerie má nové logo. Vybrala si návrh od Studia Najbrt

Národní galerie v Praze bude mít nové logo, které navrhlo Studio Najbrt. Instituce bude do budoucna používat označení Národní galerie Praha a zkratku NGP. Novinářům to ve čtvrtek oznámil ředitel galerie Jiří Fajt. Studio zvítězilo v soutěži, a získalo tak zakázku za 1,3 milionu korun. Nový vizuální styl bude galerie zavádět během následujícího roku, najít se ho podařilo až na druhý pokus. Praha 20:32 3. května 2018

Logo se skládá ze tří zmíněných velkých tiskacích písmen sestavených do dvou řad pod sebe a tvořících spolu kvůli lichému počtu nedokončený čtverec; uprostřed je prázdné místo, které ze všech tří písmen část skrývá či vykusuje. Pro různé příležitosti se písmena budou používat v černé barvě, bílé barvě či jen v podobě tenké linky, kterou překryje obraz či text.

Používání práce studia Najbrt je mezi českými kulturními institucemi známkou prestiže.

Fajt se o novou grafickou identitu pokoušel záhy po svém nástupu do galerie v roce 2014. Uváděl tehdy, že současné logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je konzervativní a příliš historizující. Logo obsahující českého lva tak galerie odstraňuje ze své vizuální identity v roce 100. výročí založení Československa.

Výběrové řízení vyhlášené před třemi lety skončilo neúspěšně, NG ho zrušila. Do nové soutěže vyzvala letos v lednu deset tuzemských grafických studií. Zúčastnilo se jich devět, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

Nové logo Národní galerie v Praze | Foto: PR/Národní galerie Praha | Zdroj: ČTK

Galerie říká, že chtěla najít grafickou identitu, která ji zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací.

„Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí. Z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP - Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi," vysvětlil změnu Fajt.

Vizuální identita od Studia Najbrt je podle něj založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie - prezentace umění.

Podle zadání soutěže bude galerie jednotlivé výstupy, které tvoří součást zakázky, dostávat postupně. Do konce srpna by měla mít grafický manuál a principy používání nové identity.

Návštěvníci NG by novou vizuální identitu mohli spatřit s kampaní před podzimní sezonou. Do poloviny příštího roku by změna měla být znát i na webu NG. S vyhlášením výsledků ve čtvrtek ve Veletržním paláci začala výstava všech soutěžních návrhů, potrvá do 3. června.

Studio Najbrt funguje od roku 1994 a je jedním z nejznámějších tuzemských grafických studií. Pro mnohé instituce je jeho výběr sázkou na jistotu, dlouhodobě spolupracuje s karlovarským festivalem, vytvořilo nová loga několika měst v České republice, akademických institucí, finančních skupin, pracuje pro Českou filharmonii, ale třeba také pro fotografa Josefa Koudelku nebo restaurační společnost Ambiente.