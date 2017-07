Národní galerie nakoupí současné české umění. Soukromé sbírky jsou na tom líp než my, říká

Většina nákupů bývá spojena s dary galerii, zakoupeny byly práce Kateřiny Šedé, Evy Koťátkové, Magdaleny Jetelové, Gerharda Richtera, Františka Skály a Josefa Bolfa, uvedla mluvčí Národní galerie (NG) Tereza Ježková. Na nákup současného umění má však podle ní NG dlouhodobě nedostatek peněz a soukromé instituce mají mnohem obsáhlejší sbírky.

Nákup současného umění letos NG umožnil mimořádný příspěvek 18 milionů korun, který získala z rozhodnutí Sněmovny. NG věří, že tomu tak bude i v dalších letech. "Systematickými nákupy uměleckých děl se tak může NG pokusit zacelit propastnou mezeru ve sbírkovém fondu současného umění, s mimořádnou pozorností k českému kontextu," dodala mluvčí.

Vedení NG uvádí, že galerie nikdy neměla v rozpočtu vyčleněné peníze na nákupy umění. Příspěvek státu se pohybuje zhruba na úrovni roku 1990 a činí dnes přibližně 250 milionů korun, což nestačí ani na pokrytí mandatorních nákladů. "V současné době NG může doplňovat sbírky jen omezeně, dostane-li účelovou dotaci z ministerského programu ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví)," říká mluvčí.

V letech 2015 a 2016 z tohoto programu NG získala 7,575 milionu korun na akvizice, 616 000 korun pak dala z vlastního rozpočtu. V roce 2015 tak galerie zakoupila dřevořezbu sv. Václava z 18. století a dva barokní obrazy Kající sv. Maří Magdalena od Petra Brandla a sv. Helena od Salomona de Braye. V roce 2016 z programu ISO získala soubor ilustrací Josefa Šímy, dvě barokní lovecká zátiší od Jana Vojtěcha Angermayera a Podobiznu malíře Josefa Navrátila od Jaroslava Čermáka.

Ochromena aktivita

Pravidla pro poskytování dotací z programu ISO však neumožňují hradit nákup současného umění, respektive děl žijících umělců. Ředitel NG Jiří Fajt upozorňuje od svého nástupu na to, že NG dlouhodobě neplní jedno ze svých poslání, jímž je dokumentace aktuálního dění v umění.

„Nejkvalitnější soukromé sbírky představující domácí tvorbu od 80. let 20. století do současnosti čítají mnohdy více než 1500 děl. Stát, respektive jeho hlavní umělecká sbírka v NG, v tomto ohledu zaspal dobu.“ Tereza Ježková

V letech 1989 až 2000 získala NG na 230 obrazů od 87 umělců, z let 2000 až 2014 má ve sbírkách na 400 děl od 113 umělců, uvedla mluvčí. "Žalostný stav sbírkového fondu současného umění z porevolučního období se projevuje nejen v nízkém počtu děl, ale i kvalitou zastoupení předních osobností české scény. Nejkvalitnější soukromé sbírky představující domácí tvorbu od 80. let 20. století do současnosti čítají mnohdy více než 1500 děl. Stát, respektive jeho hlavní umělecká sbírka v NG, v tomto ohledu zaspal dobu," popisuje mluvčí stav sbírek NG.

Ministerstvo kultury letos otevřelo dotační program, který má poskytovat peníze galeriím a muzeím na nákup současného umění. Peníze ale nemohou čerpat instituce zřizované ministerstvem, jako je třeba právě NG. "Pokud nebude otevřen i pro státní organizace nebo pokud nedojde ke skokovému navýšení rozpočtu NG s účelovou vazbou na nákupy současného umění, bude akviziční aktivita NG i nadále ochromena a stav bude srovnatelný se situací z předchozích desetiletí," uvedla mluvčí NG.

Od jmenování Fajta do čela NG uplynuly tři roky. Za své největší úspěchy považuje oživení Veletržního paláce a zvýšení návštěvnosti. V dalším období se zaměří na modernizaci budov a expozic.