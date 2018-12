Sochy Alberta Giacomettiho míří do Veletržního paláce. Národní galerie otevře i nově sestavené sbírky

Velká přehlídka francouzských impresionistů, kresby Václava Hollara, sonda do angažmá Josefa Šímy v avantgardní skupině Vysoká hra nebo rok 1989 ve fotografiích – to a mnohem více na příští rok chystá Národní galerie v Praze. Jedním z vrcholů bude retrospektiva slavného švýcarského sochaře Alberta Giacomettiho. Jeho štíhlé sochy v pohybu inspirovaly třeba Olbrama Zoubka, kterého výstava také připomene. přehled Praha 17:30 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní Galerie ve Veletržním paláci | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vysoké, štíhlé, trochu nahrbené a téměř vždycky v pohybu. Takové jsou plastiky jednoho z nejslavnějších sochařů 20. století, Švýcara Alberta Giacomettiho (1901–1966). Od července 2019 ho českému publiku připomene ve Veletržním paláci velká retrospektiva pořádaná Národní galerií ve spolupráci s pařížskou Fondation Giacometti.

Kromě stovky soch zahrne i malby a kresby ze všech Giacomettiho období. Součástí výstavy budou i práce umělců, které inspiroval – například Olbrama Zoubka.

Národní galerie ale představila i další plány na rok 2019. Giacomettimu bude od podzimu konkurovat 250 obrazů, šperků nebo koberců z unikátní indické sbírky z města Džódhpuru. Jak připomíná ředitel Národní galerie Jiří Fajt, Valdštejnská jízdárna bude jediným místem v Evropě, kde je tuto výstavu artefaktů z doby od 17. století do roku 1947 možné navštívit.

Galerie příští rok otevře i nově pojatou sbírku umění od renesance po baroko s názvem Staří mistři. Ve Schwarzenberském paláci ji po vzoru současných trendů postavila jako dialog mezi českými a zahraničními inspiračními vlivy.

Modernější podobu bude mít také expozice s pracovním názvem 1796–1918: Umění nejdelšího století, která zahrnuje práce od roku 1796 až do první republiky. Svým konceptem ve Veletržním paláci naváže na nově otevřenou expozici 1918–1938: První republika.

Jak podotýká kurátor Otto Urban, obrazy a sochy tu nebudou vystavené chronologicky, ale tematicky. Pracovat chce galerie výhradně s vlastními zdroji. K dispozici má skoro osm tisíc obrazů a tři tisíce plastik – také s mezinárodním kontextem.

„V českém prostředí se ukazuje důležitost českých Němců, kteří od konce 18. století hráli pro vývoj výtvarného umění ve střední Evropě velkou roli,“ konstatuje Urban.

Umění si návštěvníci mohou prohlédnout ve Veletržním paláci od 13. listopadu 2019. Vystavené tu bude až do doby, než se budova kvůli rekonstrukci na několik let uzavře. Architektonická soutěž na přestavbu by měla být vypsaná do konce února 2019.

Výstava sedmi fotografů dvou generací má společného jmenovatele v realismu. Do skupiny patří Alžběta Jungrová, Antonin Kratochvíl nebo Tomki Němec.

Představení tvorby Josefa Šímy v rámci avantgardní francouzské skupiny Vysoká hra. Výstava je nyní k vidění v Moravské galerii v Brně.

Výstava věnovaná sousedství Čech a Saska je rozdělená do devíti částí, zaměřuje se i na každodenní a hospodářský život.

Výstava představí sbírku zahrnující Clauda Moneta, Edgara Degase, Augusta Renoira a řadu dalších impresionistů z dánského muzea Ordrupgaard.

Retrospektiva slavného švýcarského sochaře.

Výstava českého umělce střední generace.

Nově koncipovaná expozice umění od 16. do 18. století. Bude se obměňovat.

Výstava představuje Václava Hollara jako vlivného kreslíře.

Unikátní výstava více než 250 artefaktů z doby od 17. století do roku 1947.

Nově koncipovaná sbírková expozice 19. století.

Cílem výstavy je představit sochaře Suchardu v kontextu doby přelomu 19. a 20. století.

Výstava připomene 30. výročí sametové revoluce.