Ředitel Národního muzea: Měli jsme naději, že se opět začíná návštěvnost zvyšovat

Výstava Sluneční králové patří mezi nejvýznamnější projekty, které kdy pražské Národní muzeum pořádalo. Na předměty z dob starověkého Egypta se přišlo za necelé dva měsíce podívat až 30 000 lidí. Teď je ale výstava v historické budově muzea na Václavském náměstí kvůli vládním opatřením zavřená. Praha 13:23 22. října 2020

Kurátoři do Prahy přivezli i vykopávky, které zatím nikdy neopustily Egypt. Expozice teď ale utichla obdobně jako hrobky faraonů. Podle generálního ředitele Národního muzea zatím není jisté, jestli termín výstavy prodlouží.

„Teď nejsem schopen povědět, jestli plánujeme, nebo neplánujeme, ale hlavně jestli se to podaří. Ta výstava je z větší části složena ze zahraničních zápůjček. Nejenom z Egypta, ale například i z Německa,“ říká Lukeš Radiožurnálu.

„Museli jsme při instalaci dodržovat přísné bezpečnostní podmínky a velice složité smluvní vztahy. Egyptská strana také od začátku avizovala, že ta výstava má trvat do 7. února, protože většinu předmětů bude potom potřebovat zpátky kvůli otevření velkého muzea v Káhiře,“ vysvětluje uprostřed prázdného výstavního sálu, který teď hlídá jediný muž v obleku, a to hned u vstupu.

30 tisíc návštěvníků

Podle šéfa Národního muzea dorazilo na výstavu za necelé dva měsíce kolem třiceti tisíc návštěvníků. „V první fázi jsme měli naději, že se opět od září začíná návštěvnost zvyšovat, ač v tom nesehrál takovou roli podíl zahraničních turistů.“

Výstavní sály by se měly podle současného plánu otevřít znovu po 3. listopadu, ředitel ale nechce odhadovat, jestli Sluneční krále zpřístupní už v listopadu. Tvrdí ale, že muzeum jsou schopni otevřít „v podstatě ze dne na den“.

Vedení muzea zatím neodhaduje škody, které jim kvůli uzavření vzniknou. „Nechci sčítat ztráty ke konkrétnímu měsíci a dni. Cokoliv jsem predikoval na jaře, tak se, bohužel, ještě v horším potvrdilo teď na podzim. Určitě vím, že ztráty na příjmech, co se týká vstupného, ale také například pronájmů, budou v hodnotách desítek milionů,“ dodává Lukeš.

Hudební zvěřinec

Za zavřenými dveřmi historické budovy aktuálně připravují expozici o slavných českých skladatelích, která zabere půlku třetího patra.

„Vybrali jsme čtyři všeobecně známé skladatele – Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Není to jenom výstava, ale taková střednědobá expozice, která by měla začít už v listopadu," přibližuje Lukeš mezi desítkami světel položených na podlaze.

„Pojali jsme to do jisté míry interaktivně a zábavně. Ta světla jsou vlastně složitá naprogramovaná technologie, která bude proměňovat hudbu čtyř skladatelů do různých efektních světelných programů.“

Národní muzeum otevřelo také novou výstavu Hudební zvěřinec. V Českém muzeu hudby ji tento týden zahájili online vernisáží bez návštěvníků.

Podle generálního ředitele Lukeše představuje například hudební nástroje, které napodobují zvuky zvířat. „Výstava je velice hrává. Na své si přijdou nejenom dospělí, ale hlavně děti, které si budou moci mnoho věcí vyzkoušet. Představíme jak zvířecí motivy, které inspirovaly hudební skladby, tak nástroje, jejichž tvar připomíná podobu některých zvířat.“

Expozici plánují mít otevřenou až do konce příštího roku.