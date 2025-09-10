Návštěvníci Olomouce mohou poprvé vidět dva modely kovových sousoší ze sloupu Nejsvětější Trojice

Návštěvníci olomouckého arcidiecézního muzea si můžou nově ve stálé expozici prohlédnout dva modely kovových sousoší, která jsou zavěšená na vrcholu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Ten v těchto měsících opravují restaurátoři. Jedno takzvaných modelletto z dílny sochaře Ondřeje Zahnera muzeum získalo loni ze soukromých sbírek. Vystavení modelů připomíná 25. výročí zápisu sloupu na seznam UNESCO.

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci jsou vystaveny vzácné barokní modely kovových sousoší ze Sloupu Nejsvětější Trojice.

„Stojíme před vitrínou, kde můžete nově vidět drobné modelletto, tedy model sousoší Nanebevzetí Panny Marie,“ říká pro Český rozhlas Olomouc kurátorka Helena Zápalková. „Je to dřevořezba, která byla pozlacena plátkovým zlatem,“ pokračuje.

Poslechněte si celou reportáž Blanky Mazalové z Českého rozhlasu Olomouc

„Tato modelletta byla většinou zhotovována pro objednavatele, aby si lépe představili, jak má to výsledné sousoší – daleko větších rozměrů samozřejmě – ve skutečnosti vypadat,“ říká Zápalková.

Sloup Nejsvětější Trojice je podle kurátorky nejdůležitější památkou, kterou mohou návštěvníci v Olomouci vidět. „V současné době si připomínáme 25 let od zápisu sloupu Nejsvětější Trojice do památek UNESCO. Rozhodli jsme se, že tohle naše nové dílo vystavíme,“ vysvětluje Zápalková.

„Podařilo se nám z Moravské galerie v Brně zapůjčit model sousoší Nejsvětější Trojice a můžeme se domnívat, že se v obou případech jedná o variantní řešení dvou kovových sousoší, které návštěvníci vidí v 35 metrech vysoko na kamenném sloupu,“ říká kurátorka.

2:37

„Celý exponát byl velmi zničený, takže jsme z povrchu Panny Marie a andílků museli odstranit nečistoty. Hodně se také podepsaly na stavu mouchy,“ říká Ondřej Žák, konzervátor Arcidiecézního muzea.

Den evropského dědictví

Návštěvníci a obyvatelé města se o rekonstrukci sloupu Nejsvětější Trojice mohou dozvědět více v rámci Dnů evropského dědictví „V pátek by mělo proběhnout odborné setkání a kulatý stůl, který zorganizuje město Olomouc,“ přibližuje kurátorka Zápalková.

„Odborníci by tam měli debatovat o současných přístupech, ale také vzpomenout na velký úspěch, který Olomouc zaznamenala v rámci zápisu sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO,“ uzavřela.

