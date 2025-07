‚Nechtěl, aby se to rozprodalo do světa,‘ říká dcera Masarykova tajemníka. Česku věnuje sbírku ministra

„Do Česka se vrací 20 obrazů. Byly v londýnském domě Jana Masaryka. Součástí zásilky jsou taky historické mapy,“ shrnuje Alena Soukupová.

Do vlasti se vrátil také akvarel „Kytice ve váze“ malíře Oskara Kokoschky, který v Praze v 30. letech namaloval portrét prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Kokoschka koncem 30. let utekl před válkou z Československa do Anglie. Pomáhal mu při tom syn prvního československého prezidenta, bývalý velvyslanec ve Spojeném království a pozdější ministr zahraničí Jan Masaryk.

„Vyrůstala jsem s tím, že Jan Masaryk pomáhal Kokoschkovi utéct z Prahy, zaplatil mu lístek na cestu do Anglie. Mám tento obraz „Kytice ve váze“ velmi ráda. Vyrůstala jsem se všemi těmito obrazy. Chtěla jsem je poslat domů, do Česka, aby je mohli všichni vidět,“ vypráví Soukupová.

Alena Soukupová je dcerou Lumíra Soukupa, který se po válce stal jedním ze tří tajemníků a taky přítelem Jana Masaryka. „Táta na Masaryka vzpomínal jako na člověka, který dokázal rozzářit celou místnost. Nikdy prý nepoznal nikoho tak charismatického, jako byl právě Jan Masaryk,“ popisuje.

Zachráněné artefakty

Lumírovi Soukupovi se v roce 1948 jako jedinému z Masarykových tajemníků podařilo uprchnout za hranice. Odcestoval na britské ostrovy a stal se vysokoškolským učitelem českého jazyka na univerzitě ve skotském Glasgow. Masarykovy obrazy a další artefakty koupil začátkem 50. let v londýnské aukci.

„Táta odjel do Londýna a všechno ze svých peněz koupil – obrazy, deky, plášť Jana Masaryka, sochu od Jana Štursy. Prostě všechno,“ vzpomíná dcera, která dlouhodobě žije ve Francii. „Nechtěl, aby se tyto předměty rozprodaly do světa. Když tyto věci kupoval, tak nevěděl, jestli se budou moct do Československa vrátit.“

Rodina Aleny Soukupové už dřív Česku věnovala jiné historické artefakty jako třeba mnichovské archivy, obrazy Tomáše Garrigua Masaryka a jeho dcery Olgy, sochy a taky medaile. Alena Soukupová se všemi těmito předměty vyrůstala a má k nim osobní vztah.

„Pokaždé, když jsme se stěhovali, tak s námi jely i všechny historické artefakty a archiv. Všechno to bylo ve velkých truhlách. Jako děti nás zajímalo, co bylo uvnitř. V jedné z beden jsme objevili medaile – už nevím, jestli po Janovi nebo Tomášovi Guarriguovi Masarykovi. Zkoušeli jsme si je, což by se nejspíš nemělo, ale nás to bavilo,“ říká Soukupová, o jejíž účast na finální výstavě chce údajně usilovat ministr zahraničí Jan Lipavský.

Alena Soukupová vyrůstala s hudbou českých skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Česky se učila a trochu rozumí. Slovíčka si prý osvojovala hlavně při jízdě autem. Po revoluci žila v Praze a učila zde angličtinu a francouzštinu v Divadelním ústavu a Národní galerii. V devadesátých letech se vrátila za nemocným otcem, který nedlouho poté roku 1991 zemřel.