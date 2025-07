Neopakovatelné odrazy i obavy z vedra. Vstup do Žižkovského tunelu ozdobí od září plechová zrcadla

Chodce a cyklisty by u vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí mohlo doprovodit zrcadlení světla. Jde o koncept Víta Šimka z Atelieru HRA, který vzešel z otevřené výtvarné soutěže a je nyní nejblíže realizaci.



Dělníci právě upevňují na jednu stranu vchodu do tunelu do Karlína konstrukci, na kterou zrcadla umístí. Tunelem prochází minimálně dvakrát nebo třikrát denně jedna z obyvatelek Prahy 3, paní Štěpánka.

„Myslím si, že je super mít ve veřejném prostoru nějaká umělecká díla, zpestřuje to ten prostor a dodává to nějakou autentičnost. Ale asi bych se zamyslela nad tím, jestli zrcadla v létě ve třicítkách jsou to pravé.“ Štěpánka se obává, že by mohlo být u zrcadel horko, ale umělecká díla do ulic podle ní patří.

S Martinou Kubešovou se v nuselském ateliéru HRA díváme na prototyp toho, co bude viset u vstupu do tunelu z žižkovské strany. Jsou to zvlněné plechy, které na principu zrcadla odrážejí, co je před nimi.

„Je to podobné co asi většina lidí zná třeba z petřínského bludiště. Dělá to různé efekty, plechy jsou nepravidelně deformované, takže když člověk prochází, vytváří neopakovatelné, různé odrazy,“ popisuje Kubešová.

Na obavy z horka reaguje s tím, že odraz slunce bude směřovat díky poloze plechů spíše na zem. „Je to dáno polohou a orientací umístění plechů, kdy dochází k odrazu slunce, které dělá jemnou projekci na podlahu.“

Na podobu uměleckého díla vypsala Praha 3 výtvarnou soutěž. Samotnému umístění zrcadel v tunelu předcházely asi dva roky příprav.

„Na začátku roku 2022 přišel s nápadem pan architekt Valouch z OV Architekti, kteří jsou autory revitalizace Tachovského náměstí, že by bylo vhodné umístit do portálu tunelu nějaké umělecké dílo. Na začátku roku 2023 jsme rozhodli o prvních třech vítězích,“ říká radní městské části pro kulturu Pavel Křeček (STAN).

Za dílo Praha 3 zaplatí přes čtyři miliony korun. Odhalení plánuje radnice na začátku září.