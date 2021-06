Na Nové radnici v Brně restaurátoři odkryli torzo celé barokní fresky v sále radních

Restaurátoři v Brně dokončili záchranu barokní fresky v sále radních na Nové radnici. Řadu let byla skrytá, poničily ji dodatečné štuky, výmalba nebo výpary z bývalé vývařovny. Brno 11:54 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restaurátoři na stěnách a stropě na Nové radnici odkryli velkou fresku s vyobrazeným zasedáním moravského zemského soudu | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Vznikla zřejmě v roce 1729 a zobrazuje zasedání moravského zemského soudu včetně erbů významných účastníků. Z fresky se podařilo odkrýt jen torzo, v malbě nejsou patrné některé detaily, třeba latinské nápisy nebo obličeje postav.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si: V sále radních na Nové radnici v Brně je odkrytá barokní malba, která byla dlouho skrytá očím lidí

„To co vidíme, je torzo – takhle to tehdejší divák nikdy neviděl, protože na povrchu maleb ještě byly takové finesy, které se dodělávaly až po dokončení fresky, to znamená nějaká světla, kontury – to všechno tady bohužel zmizelo,“ říká vedoucí týmu restaurátorů Martin Čihalík.

Otevření pro veřejnost

Rada města Brna nyní zasedá v rytířském sále na opačné straně Nové radnice, do sálu radních se přestěhuje zpátky v listopadu. Nebudou tam mít přístup pouze politici, úředníci či novináři, ale i veřejnost, jak slibuje primátorka Markéta Vaňková (ODS).

„Ta místnost nebude sloužit pouze pro zasedání rady, budeme přesně nastavovat ta pravidla. Při dnech otevřených dveří určitě ano, ale předpokládám, že tato reprezentativní místnost bude sloužit i pro účely různých setkání, která nejsou tak velkého charakteru, aby vyžadovala přítomnost v zastupitelském sále, ale budou se tu konat i akce pro veřejnost,“ říká.

Práce začaly v červenci 2019 a protáhly se skoro rok kvůli odkrývání fresek, které původně nebyly v plánu. Rekonstrukce sálu radních vyjde na 25 milionů korun a hotová bude v listopadu.