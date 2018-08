Pod rukama českých sklářů vzniká unikátní vitráž Poslední večeře. Bude zdobit palác v Dubaji

Na unikátní vitráži s motivem Poslední večeře Leonarda da Vinciho pracuje v Novém Boru Zdeněk Kudláček a jeho tým. Umělečtí řemeslníci ji tvoří tradiční technikou pro malovanou vitráž, takzvaným odprašováním barvy.

Klient, který si osm metrů široké a jeden a půl metru vysoké umělecké dílo objednal, je z Blízkého východu. A na originál se jezdí dívat do italského Milána. Až bude vitráž hotová, bude zdobit jeho palác v Dubaji.

Jan Šostek pomocí nejrůznějších štětečků odprašuje barvu. A co setře, odfukuje balonkem. Na otázku, proč to nedělá pusou, Radiožurnálu odpovídá s úsměvem: „Protože bychom si do toho naprskali Ty kapičky by způsobily to, že by barva nešla oprášit, a dělalo by nám to fleky.“

„Dělám střih na vitráž. Je to v podstatě překreslené a rozrýsované na papír. Stříhám šablonovacími nůžkami,“ přibližuje svou práci vitrážista Jakub Kollors. „Abych tam dostal olovo a mohl to složit jako vitráž,“ doplňuje.

„Nejprve se udělají šablony, podle kterých se díly nařežou. V součtu získáme 450 dílů v různých barvách. Poté každé sklo malujeme sklářskými barvami,“ popisuje postup práce sklářský výtvarník Kudláček.

„Naneseme na skleněné barevné nařezané tabulky jednotnou plochu barvy. Potom ji postupně odebíráme a vytváříme modelaci rouch,“ uzavírá.

Jan Šostek a Zdeněk Kudláček připravují potřebné, je to mravenčí práce | Foto: Tomáš Mařas