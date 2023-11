Největší pocta je, když obraz někoho zaujme, popisuje česká malířka, která vystavuje v aukci domu Christie's

Dostat své obrazy do dražby v prestižním aukčním domě Christie's, by chtěl snad každý malíř nebo malířka. Několika českým umělcům se to už podařilo. Od středy si můžete v online aukci koupit třeba obraz Patrika Hábla, Martina Stranky nebo mladé výtvarnice Julie Kopové. Ta nabízí svůj obraz nazvaný Asteroid. Praha 0:12 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julie Kopová nabízí svůj obraz Asteroid v prestižním aukčním domě Christie's | Foto: Klára Dudáková

Na vašem abstraktním obrazu Asteroid je žlutá, černá a bílá barva. Jak malba vznikla?

Já jsem vytvářela sérii „Hybridních krajin“. To je série obrazů, která byla součástí mojí první výstavy v GASKu (Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře – pozn. red.). Jsou to takové volné abstraktní krajiny založené na asociacích.

Konkrétně Asteroid se z té série vymyká tím, že tam není kresba. Je to pouze malba s velmi minimalistickým žlutým pozadím a černým tvarem. Není úplně jasné, co to je. Chtěla jsem vytvořit moment vpádu nějakého cizího elementu. Něčeho, co najednou přijde a nemůžeme tomu zabránit. A vidíme jenom rychlý pohyb té věci.

Ve vašem ateliéru v pražských Nuslích jsme si mohli všimnout pěti pláten opřených v malé místnosti. Všechny tyto obrazy jsou hotové? Třeba i tento s červeným pozadím, na kterém je kontrastní modrý fragment v pravé prostřední části?

Tyto malby hotové nejsou. Pro mě to je proces. Někde se k nim vracím několikrát. Někdy jsou hotové hned a jindy potřebuju i měsíc odstupu, než se k tomu obrazu vrátím.

Tady konkrétně mám egyptské indigo, které jsem teď nově dostala a jsem z něj úplně nadšená.

To je tmavě modrý, velmi intenzivní pigment, který skoro září. Vy máte i ponožky v této barvě. Je to tedy barva, která vás nejvíce inspiruje?

Indigo potřebuji ještě prozkoumat. Ale modrá je pro mě velmi důležitá, protože z ní mám univerzální pocit. Není ani agresivní, ani moc uklidňující. Má nejasný charakter, se kterým mě baví pracovat.

Přístup jako k hudbě

Také rytmus hraje ve vašich obrazech velkou roli. Je to ten důvod, proč máte hned vedle pláten rotoped?

(smích) Rotoped aktivně používám, ale vzhledem k tomu, že je to nevzhledná věc, tak je v ateliéru, kde je nepořádek. Rytmus mám na mysli spíše hudební. Hudbu aktivně poslouchám a jsem jí obklopená. Dlouho jsem hrála na bicí.

Vnímám obraz podobně jako hudební kompozici. Třeba tím, že má mít strukturu, vývoj a dominantní body nebo gradaci. Myslím si, že se dá používat podobný přístup právě jako třeba k vytváření hudební skladby.

Když se podíváme znovu na ten červeno-modrý obraz, tak jak byste ho tedy rozehrála?

V pozadí je kadmiová červená barva. Pigment, ze kterého je kadmium vytvořeno, je syntetický. Proto má takový kovový charakter.

Červená je teplá barva, ale kadmium působí studeně. Takže bych cítila asi spíš syntetickou nebo elektronickou hudbu, která by byla rytmická.

Od motivů krajiny přes abstraktní Asteroid až na online aukci v Christie's. Je to pro vás milník?

Já jsem to vůbec nečekala. Pro mě to je obrovské štěstí a vážím si toho. Prostě to, co dělám, budu dělat a potřebuju to dělat, protože to je moje podstata. Já nehodnotím, jestli je to dobré nebo špatné, kvalitní nebo nekvalitní, ale mám potřebu to dělat. A že to někoho zaujme, to je pro mě největší pocta.

