Květinová váza od Jana van Jana van Huysuma. Obraz ukradený německými vojáky se vrátí do Florencie

"La Germania restituisca a #Firenze il dipinto rubato dai #nazisti". Appello del direttore Eike Schmidt. Il quadro "Vaso di fiori" di Jan van Huysum fu sottratto a Palazzo #Pitti da soldati della #Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale

Obraz holandského malíře Jana van Huysuma, který za druhé světové války ukradli němečtí vojáci, se vrátí do galerie umění Uffizi ve Florencii. Ve společném prohlášení to v sobotu oznámila ministerstva zahraničí Německa a Itálie. Zátiší s názvem Květinová váza by měl do Florencie přivézt osobně německý ministr zahraničí Heiko Maas, uvedla agentura Reuters.