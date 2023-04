Hynaisovi stála předlohou malířka Suzanne Valadon. Na obraze Varianta ‚Pravdy‘ se vydá z Jihlavy do Met

„Je to těžké, ale zase je to pro nás významná událost a samozřejmě jsme rádi,“ popisuje kurátorka sbírek Jana Bianovská, jak probíhá „loučení“ s obrazem, který míří na rok a půl do Francie.

Obraz je ve sbírce galerie od 50. let. „Je tam znázorněna alegorie Pravdy, která se všeobecně zobrazuje jako nahá ženská postava, zde sedí na studni. Je to nedokončené dílo, v Národní galerii je ještě jeho další varianta,“ vysvětluje Bianovská.

Plátno si vyhlédli zástupci francouzské galerie v elektronickém katalogu. Pro jihlavskou galerii jde o první zápůjčku do zahraničí po zhruba 10 letech. Zpátky do Jihlavy se obraz vrátí příští podzim.

Malířka Valadon

Výstava, na kterou si Centre Pompidou obraz Varianta „Pravdy“ z jihlavské Oblastní galerie Vysočiny zapůjčilo, bude věnována malířce Suzanne Valadon. Ta Hynaisovi pózovala a je vyobrazená i na zmíněném díle.

„Suzanne Valadon se vlastním jménem jmenovala Marie-Claire. Někdy v 15 letech utekla k cirkusu, ale po pádu z hrazdy nemohla vykonávat akrobatickou práci. Začala stát modelem a v podstatě od známých malířů odkoukala finty a fígle. Později, za nějakých 10 let, začala sama malovat a stala se úspěšnou,“ přibližuje správce sbírek Tomáš Dolanský.

Kromě Hynaise stála modelem malířům, jako byli například Henri de Toulouse-Lautrec nebo Edgar Degas.