Výtvarníci v Liberci malovali unikátní obraz 124 hodin. Motivy upravovali podle nápadů od lidí

Liberec má originální obraz. Trojice tamních výtvarníků na něm v prázdné kavárně liberecké oblastní galerie pracovala nepřetržitě 124 hodin. Chtějí tím podpořit snahu města získat titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Členové výtvarné skupiny Nevzdělanci zároveň sbírali nápady od lidí a podle jejich fantazie velkoformátový obraz malovali. Průběžně se tak měnil podle toho, jaké přicházely další podněty. Liberec 15:43 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výtvarníci v Liberci postupně malovali unikátní obraz. V průběhu motivy upravovali podle nápadů od lidí | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Přibližně 30 hodin před začátkem společné malby odstartovaly přípravy. „Tady budou tři stojany, na nich bude velké plátno 3 metry krát 2,20,“ popisuje pro liberecký rozhlas jeden z výtvarníků Václav Kovář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výtvarníci v Liberci malovali unikátní obraz 124 hodin. Poslechněte si reportáž Tomáše Mařase

Vyzvali obyvatele Liberce, aby popsali, jak by si představovali kulturní město. O své nápady se s výtvarníky podělili přímo během malování. A oni je pak přenesli na plátno.

„Vymysleli jsme techniku vzniku obrazu, které říkáme brainstrom-painting. Abychom se neomezovali na naše tři mysli, tak děláme živé vysílání z malování obrazů a všichni lidé přítomní na chatu se k tomu mohou vyjadřovat a dávat své podněty a nápady. A je možné, že vzniknou nápady, které převálcují to, co jsme si doteď mysleli, že je dobré,“ vysvětlil Kovář.

Banksyho napůl skartovaný obraz se prodal za více než půl miliardy korun. Odhad překonal trojnásobně Číst článek

Výtvarníci byli v tu dobu zhruba v polovině malování. „Téměř vše, co je v tom obraze, tak bylo napsáno. Samozřejmě tam dáváme i něco z vlastní hlavy. Ale když jsme hledali ta kulturní odvětví, tak jsme je vypisovali spolu s diváky.“

Uprostřed obrazu se vyjímá kmen stromu, zatím bez listů, na zeleném pahorků. Kolem několik lidí – stařík s paletou a štětcem, člověk s fotoaparátem. To pozadí mě trochu děsí, je to fialovo-hnědé, jako z hororu. „To je dobře, to jsme chtěli,“ dodávají výtvarníci.

„Zadní část obrazu vypráví o tom, jak by Liberec mohl vypadat, kdyby se lidé o kulturu nestarali,“ vysvětluje další z výtvarníků Adam Windsor.

Výtvarníci v Liberci postupně malovali unikátní obraz. V průběhu motivy upravovali podle nápadů od lidí | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

A už zbývá jen několik desítek minut před dokončením obrazu. „Už se nebude měnit nic zásadního. Doplňují se na poslední chvíli drobnosti. Máme skluz, nestíháme.“

„Trochu jsme neodhadli hloubku tématu. Celá ta kandidatura Liberce na město kultury je obsáhlé téma. Když jsme to začali s lidmi rozebírat, tak jsme zjistili, jak moc vrstev to má. Aby obraz opravdu pojmul celou tu myšlenku, tak byl o něco náročnější, než jsme původně mysleli.“

Až obraz dokončí, budou někteří z trojice výtvarníků dohánět spánkový deficit. Obraz by mohl být po nějakou dobu vystaven v oblastní galerii.

Malíři Adam Windsor, Jan Simandl a Václav Kovář vytvořili velkoformátový obraz v liberecké Oblastní galerii. Trvalo jim to 124 hodin | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas