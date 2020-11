Druhý nejvyšší rekord: Obraz ‚Zátiší s pivoňkami‘ Bohumila Kubišty se vydražil za více než 17 milionů

Mít sochy co nejčistší, nebo se stopami stáří? Řešíme filozofický problém, říká restaurátor

Není to úplně tak, že co je čisté, to je správně zrestaurováno, říká v rozhovoru pro Český rozhlas Hradec Králové restaurátor Jakub Ďoubal z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.