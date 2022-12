Místo miliónů budou stačit na opravu sálu Obrazárny Pražského hradu statisíce

Pražský hrad chce za dva a půl měsíce opravit prostory Obrazárny. Z původního navrhovaného projektu za milióny korun, teď k tomu bude stačit několik set tisíc. Alespoň to tvrdí nové vedení Správy Pražského hradu, které tam nastoupilo v polovině října. Zatímco předešlé vedení chtělo generální opravu, současnému vedení stačí nezbytná rekonstrukce. Praha 23:21 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správa pod vedením předchozího ředitele Ivo Velíška podle svých dřívějších vyjádření neměla na opravu výstavních sálů obrazárny dostatek financí. | Zdroj: Pražský hrad

„S opravami jsme začali bezprostředně po výměně vedení Správy Pražského hradu,“ popsal v e-mailu pro Radiožurnál ředitel Hradní správy Jan Novák, který byl vedením dočasně pověřen. Podle něj jdou práce podle plánu a prostory obrazárny se prvního ledna veřejnosti otevřou.

„Máme objednány opravy na vzduchotechnice v ceně 132 tisíc Kč bez DPH a opravy poškozených omítek a obnovu maleb za 493 tisíc Kč bez DPH. Ostatní práce jsou prováděny pracovníky Správy Pražského hradu. Práce na objednaných opravách zvlhčovačů zatím probíhají. Součástí přípravy je i nutná oprava schodiště před Obrazárnou. Probíhá také příprava na deinstalaci dočasné výstavy v Císařské konírně a scelení sbírky Obrazárny.“

Klimatizační přístroje chtěli hradní památkáři repasovat

Podle šéfa památkového odboru Pražského hradu Petra Kroupy chtělo předchozí vedení Správy Pražského hradu úplně vyměnit klimatizační jednotku za miliony korun.

„My jsme chtěli a repasovat ty stávající zařízení. Oni ale začali hovořit o tom, že koupit nové. Což je úplně zbytečné, protože pak řádově naskakují výdaje o desetimilióny,“

Podle Kroupy chtěl také tehdejší šéf správy Ivo Velíšek vyměnit osvětlení z dílny výtvarníka Bořka Šípka.

„Přestože už tehdy se poukázalo na to, že by to osvětlení obrazů možná chtělo trošku víc na světla. Prezident Václav Havel tehdy rozhodl, že to bude takto. Celá léta to tak bylo. A najednou říkali, že toto osvětlení je špatně a musí se předělat. Jenže když chcete něco takového předělat, tak tak na to potřebujete projekt. Ten musíte vypsat a nic takového nebylo udělané.“

Správa pod vedením předchozího ředitele Ivo Velíška podle svých dřívějších vyjádření neměla na opravu výstavních sálů obrazárny dostatek financí. Na rekonstrukci tehdy potřebovali třicet až padesát milionů korun. Na další dotazy k opravám se už nechtějí vyjadřovat.