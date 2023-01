Obrazárna Pražského hradu po rekonstrukci vítá první návštěvníky. Láká na díla Rubense nebo Tiziana

Ještě před několika týdny byly prostory Obrazárny poloprázdné a pracovníci natírali stěny tmavě červenou barvou. Ta odpovídá i původnímu návrhu z konce devadesátých let, kterou vytvořili tehdejší hradní architekt Bořek Šípek společně s uznávanou kunsthistoričkou Eliškou Fučíkovou.

Necelá desítka pracovníků Hradu připravila výstavu za dva měsíce. Podle ředitele Odboru hradní památkové péče Petra Kroupy chtěli hlavně zachovat původní podobu velkých sálů.

„Svého času to bylo koncipováno tak, že jde právě o sbírku Pražského hradu, kterou rozšířil Rudolf II. Jde o obrazy z určitého období, ty jsou tu vystaveny prakticky všechny. Nutno říct, že to není přímo daná sbírka, i když některé obrazy jsou stejné, protože se je podařilo znovu koupit. Původní sbírka se rozpadla, toto je nově vybudovaná sbírka z druhé poloviny 20. století,“ vysvětluje Kroupa.

K vidění jsou i malby, které na nedávné výstavě v Císařské konírně nebyly. Obrazárna byla v posledních letech zavřená kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám. Památkář Petr Kroupa ale dodává, že stačilo opravit klimatizační jednotku.

„Je to opravené a renovované, vydrží to několik let. Počítáme ale s repasy klimatizačních jednotek. Ovšem abyste se to mohlo udělat, tak potřebujete projekt. Bude to mnohem levnější, než kdybyste dělali nové,“ popisuje Kroupa.

Budoucí opravy

Repasy ale i tak budou stát několik milionů korun. Zvládnout by se měly do jednoho roku.

„Státní veřejné zakázky jsou v tomto ohledu složité, protože musíte dodržet mnoho zákonů. Musíte vypsat výběrové řízení na projekt, pak to komise musí posoudit na základě kritérií, hlavně kritéria ekonomické výhodnosti. Pak probíhají odvolací lhůty, protože neúspěšní kandidáti se rádi odvolávají, a teprve až je vše potvrzeno, tak je práce zadána,“ dodává Kroupa.

Památkář Petr Kroupa už dříve kritizoval předešlé vedení Správy Pražského hradu svedené Ivo Velíškem zato, že chtělo opravit Obrazárnu za desítky milionů korun a koupit klimatizaci úplně novou.

Nové vedení Správy Pražského hradu tak vyšlo Kroupovým námitkám vstříc a obrazárnu nechalo teď zprovoznit za řádově stovky tisíc korun.