Obrazárna Pražského hradu je stále zavřená, její mistrovská díla budou v sousední Císařské konírně

68 mistrovský děl z celkem 124, která ještě před rokem 2020 vystavovala Obrazárna Pražského hradu, bude v Císařské konírně. Obrazárna je třetím rokem kvůli nevyhovujícím podmínkám zavřená a vedení Správy Pražského hradu neví, kdy ji otevře a kdy na opravu bude mít peníze. Praha 13:00 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí odboru kultury SPH Václav Beránek ukazuje návrhy na novou výstavu pro Císařskou konírnu. Její vernisáž bude 21.7. Veřejnosti bude přístupná od 22. 7. 2022 na zatím tři měsíce. | Foto: Michaela Vetešková | Zdroj: Český rozhlas

„Problém v Obrazárně Pražského hradu nastal už v roce 2019, kdy tam zkolabovala klimatizační jednotka, takže obrazárna musela být z technických důvodů uzavřená. Pak do toho přišel covid a věci, jako jsou ztráty na tržbách z turistického ruchu, který naši ekonomiku, co se týká Pražského hradu, v podstatě drží nad vodou a obrazárna v tuto chvíli je stále uzavřena,“ vysvětluje vedoucí kulturního odboru Správy Pražského hradu Václav Beránek. Ten má v areálu Pražského hradu na starosti výstavní projekty a dodává, že v současné době vzniká nový projekt na rekonstrukci.

Milníky Obrazárny Pražského hradu Poslední zásadní generální oprava obrazárny proběhla v roce 1990 , v roce 1998 v ní vznikla stálá expozice, jejíž základ tvoří česká část rudolfinské sbírky a kolekce, kterou po léta budoval rod Habsburků.

, v roce 1998 v ní vznikla stálá expozice, jejíž základ tvoří česká část rudolfinské sbírky a kolekce, kterou po léta budoval rod Habsburků. V letech 2005 obrazárna představila díla „Lucase Cranacha v kontextu Českých zemí“ . Cranachova díla patří k nejstarším, které ve sbírce z obrazárny jsou. O rok později uspořádala SPH ve spolupráci s Jiřím Fajtem výstavu o Karlu IV., která patřila toho roku k nejnavštěvovanějším výstavním projektům v Česku.

. Cranachova díla patří k nejstarším, které ve sbírce z obrazárny jsou. O rok později uspořádala SPH ve spolupráci s Jiřím Fajtem výstavu o Karlu IV., která patřila toho roku k nejnavštěvovanějším výstavním projektům v Česku. Před deseti lety byla v obrazárně v rámci oslav výročí Rudolfa II. (1552 – 1612) uspořádána výstava „Rudolfínské umění“ . Představila díla Rudolfových dvorních umělců - Hanse von Aachena, Bartholomea Sprangera a Matthäuse Gundelacha. Jedno z děl, Aachenův autoportrét, bylo v Česku vystaveno vůbec poprvé.

. Představila díla Rudolfových dvorních umělců - Hanse von Aachena, Bartholomea Sprangera a Matthäuse Gundelacha. Jedno z děl, Aachenův autoportrét, bylo v Česku vystaveno vůbec poprvé. V roce 2015 oslavila Obrazárna Pražského hradu, jedna z nejstarších kontinuálně existujících tuzemských uměleckých sbírek, 50 let od svého otevření. Správa Pražského hradu k této příležitosti připravila výstavu, která zpřístupnění obrazárny připomněla.

„Obrazy jsou uloženy v depozitáři Pražského hradu, který je plně klimatizovaný a jsou tam naprosto v bezpečí. Jenomže ten depozitář je tak přecpaný, že už se tam nikdo nevejde, aby se na to mohl podívat. Naší snahou bylo alespoň krátkodobě vystavit co nejvíc nejdůležitějších a nejkrásnějších obrazů, které v obrazárně byly.“

Císařská konírna je podle Beránka prostorem, ve kterém jsou stejně vhodné klimatické podmínky, jako byly v obrazárně. Konírna je asi o třetinu menší, proto se do ní celá kolekce nevejde. Kurátorkou výstavy je jedna z nejuznávanějších evropských odbornic na tvorbu rudolfínského období Eliška Fučíková, která je také autorkou původní stálé expozice pro obrazárnu z roku 1998.

Muchova díla lákají cizince

Obrazy od Hanse von Aachena, Petera Paula Rubense, Lucase Cranacha a další díla z 16. až 18. století mohou být v Císařské konírně i delší dobu.

„My zatím počítáme, že je na tři měsíce vystavíme a uvidíme, co bude dál. Mimo jiné ani nedokážeme odhadnout, jakým způsobem se budou vracet turisté na Pražský hrad, protože od toho se odvíjí, jestli budeme mít peníze na rekonstrukci obrazárny nebo ne,“ dodává Václav Beránek a potvrzuje, že Správa Pražského hradu s expozici „Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu“ míří na české diváky. Zahraničním návštěvníkům, kteří podle Václava Beránka přinášejí na Hrad nejvíc peněz, je určena výstava iMUCHA, která by ještě v červnu měla začít v Jízdárně Pražského hradu.

„To je multimediální vyjádření nebo zachycení díla Alfonse Muchy. Není to první akce tohohle typu nebo z této série, ale je to její asi takové největší vyvrcholení, kdy v prostoru poměrně velkém - Jízdárna má 1400 m² - budou umístěny projekce jednotlivých děl. Nejen z toho klasického období, které všichni známe z plakátů a obrazů, které Mucha dělal ve vrcholném období secesního malířství v Čechách, ale bude tam i zachycena Slovanská epopej. A to co výstavu iMucha spojuje s Hradem, bude i ukázka vitrážového okna z Katedrály, které Mucha dělal, a které má mezi zahraničními návštěvníky poměrně velký ohlas,“ připomíná Beránek.

Výstava iMUCHA by v Jízdárně Pražského hradu měla začít ještě v červnu.

Návrhy na novou výstavu pro Císařskou konírnu, jejíž vernisáž bude 21. července. | Foto: Michaela Vetešková | Zdroj: Český rozhlas