OBRAZEM: Z Austrálie až do Česka. Muzeum v Chrudimi dostalo darem desítky unikátních hraček
Sbírka hraček strávila na cestě z australského Sydney do Chrudimi 55 dní na moři a urazila 31 tisíc kilometrů. Plechové loďky, autíčka, nádraží a zámky vytvářel český scénograf a designér Jan Červenka 40 let a mají nevyčíslitelnou cenu. Muzeum je získalo jako dar.
Dárce hraček Pavel Sádek se s designérem Janem Červenkou setkal v Austrálii, kde mu český emigrant nabídl pomoc. „Volal asi po půl hodině jízdy, co jsme jeli do Sydney, a říkal, že můžu přijít a bydlet u něho. Ujal se mě a stali jsme se velmi blízkými přáteli,“ vzpomíná.
00:00 / 00:00
Chrudimské loutkářské muzeum získalo něco, co nikde jinde na světě nenajdete. Sbírku hraček, které vyrobil český emigrant Jan Červenka v australském Sydney
Postupně pak pronikal do světa stožárů, kolotočů nebo ponorek. „Měl přesně teorii, jak má hračka vypadat, kolik má mít funkcí. Když jsme se bavili o tom, jakou bych si chtěl vyrobit hračku, tak jsem navrhoval Verneho ponorku. On říkal, že to nemůžu, že nikdy nemám dělat kopie něčeho. Takže každá věc, kterou vytvářel, je originál,“ přibližuje Sádek Červenkovu práci.
A originál mimořádně ceněný, Červenkovy hračky zdobí soukromé sbírky po celém světě. I když označení hračka není úplně přesné.
„Je to zároveň umění, zároveň hračka, ale opravdu jen těžko by se s tím dalo asi hrát. Možná kromě těch automatů, kde je nějaký převodník a hodinářský strojek, takže ty věci se točí, plavou, jezdí, mají v sobě zvonkohry. Je to spíše hračka pro dospělé,“ vysvětluje Richard Matula Sieber z chrudimského loutkářského muzea.
Mimořádná pečlivost autora
Sieber se teď se svým týmem musí probrat krabicemi, které ukrývají zhruba tři stovky výrobků.
Biblického siláka Samsona spoutali a odvezli z Budějovic do Prahy. Sochu výstaví na Hradě
Číst článek
„Neznám na světě něco podobného od jednoho výrobce, který opravdu na každé té věci strávil desítky a stovky hodin, nejde jenom o tu samotnou výrobu, ale o ty technické nákresy, o to přemýšlení nad tím, v takovém rozsahu a podobě a kvalitě. Jsem si skoro jistý, že nic podobného na světě neexistuje,“ zdůrazňuje.
Pavel Sádek hračky zdědil. Tím, že je věnoval muzeu, plní to, co si jejich autor přál. „Vzpomínám si, jak jsme se jednou vpodvečer šourali domem, protože on už špatně chodil, vyprávěl mi, jak by byl rád, kdyby se to dostalo někam, kde by lidé viděli, co udělal. Ještě jsem netušil, kolik tam toho je. To jsem zjistil až po jeho smrti,“ vzpomíná Sádek.
Takový dar muzeum nepamatuje
Je to poměrně velkorysý dar. Menší kousky jsou naceněné na 35 dolarů, největší na 15 tisíc. To se v muzeu nestává zrovna často.
„Za těch 10 let, co v muzeu působím, jsem se s ničím podobným nesetkal. Za tu dobu, co existuje muzeum, čili 50 let, tak ani muzeum se s ničím podobným nesetkalo,“ dodává Sieber.
Muzeum chce Červenkovy hračky představit na velké výstavě, kterou připraví v následujících letech.