Obří domeček z karet a obrazy ve zlatých rámech. Pasta Oner vystavuje svá díla v Obecním domě
Galerii pražského Obecního domu zaplnilo sedm desítek děl od známého českého výtvarníka Pasty Onera. Kromě obří instalace domečku z hracích karet jsou mezi vystavenými díly i velké barevné obrazy ve zdobných zlacených rámech.
Pětačtyřicetiletý Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řanda, je jedním z průkopníků graffiti a street artu v Česku. Jak sám říká, před 15 lety se vydal svou další cestou. Jeho díla si kupují sběratelé, investoři i galeristé.
Při tvorbě používá Pasta Oner hodně výrazné barvy a jeho obrazy odkazují na komiksové ilustrace. Potvrzují to tři obří portréty, na kterých je například herec Marlon Brando oblečený do napoleonské uniformy nebo Al Pacino v kabátu s pestrobarevnými aplikacemi.
„Všechny tři portréty, které vidíme, jsou kombinací té filmové tváře, ale jejich tělo působí jako nějaký šlechtic z nějakého zámku. Toni Sopráno je stylizovaný do papežského roucha, takže je to papežský portrét,“ vysvětluje pro Radiožurnál Pasta Oner.
Ve svých dílech parafrázuje známé motivy. Svou dosud nejobsáhlejší výstavu a její název Ermitage odkazuje ke slavné petrohradské galerii. A právě prostory Obecního domu, které navrhoval mimo jiné i Alfons Mucha, ho k tomuto nápadu přivedly.
„Musím předestřít, aby mě někdo potom v komentářích netahal a neobviňoval z nějaké náklonnosti k současnému Rusku, že to s tím nemá naprosto nic společného. Je to jedna z nejslavnějších obrazáren, bohužel se nachází na území dnešní Ruské federace, což mě samozřejmě velkou radost nedělá,“ zdůrazňuje. Podobně velkou výstavu měl Pasta Oner v roce 2023 v Oblastní galerii v Liberci.