Všiml si změn na orloji. ‚Začal jsem porovnávat podle starého kalendáře. Kopie má být kopie,‘ zlobí se Patka

„Najednou na mě vyskočila minisukně. Dost se mi nelíbí vodnář, který je z ženské podoby předělán na mužskou. Doma mám kalendář z roku 2002 kalendária od Josefa Mánesa, naštěstí jsem ho nevyhodil. Začal jsem porovnávat,“ popisuje Patka v pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava.

Změny na kalendáriu nahlásil Patka památkové inspekci ministerstva kultury. „Pan Jirčík změnil deset tváří, přimaloval nového pejska, přimaloval náušnice. Vodnářovi přimaloval pihu u nosu,“ vyjmenovává.

Kalendárium namalované Josefem Mánesem je uloženo v Muzeu hlavního města Prahy a restaurátorka Národní galerie Hana Bilavčíková ho opakovaně studovala.

„Vidět originál byl velký zážitek. Když jsem viděla tuto kopii, byla jsem v šoku. Vůbec se nejedná o technologii používanou Josefem Mánesem. Nenazvala bych to technologickou kopií,“ odmítá argument Jirčíka.

Ten se brání, že měl vytvořit technologickou kopii a to podle něj znamená, že se restaurátor musí vžít do představ původního autora. „Vytvořit celek, aby dílo na zrekonstruovaném orloji získalo novotvar,“ uvedl. Žádnou z maleb na kalendáriu prý nedezinterpretoval.

S tím ale nesouhlasí ani Patka, ani Bilavčíková.

„Liší se to úplně od základu. Mánes často využíval prosvítání podkladů, hrál si s provedením zlacení, které zakomponoval do celého orloje. Jedná se o techniku malby 19. století, kterou měl mistrovsky zvládnutou. Restaurátor Jirčík ale patrně tuto techniku nestudoval,“ kritizuje restaurátorka.

‚Malby jsou hodně nekvalitní‘

Jirčík tvrdí, že do technologické kopie, kterou měl zhotovit, smí vnášet vlastní invenci. To ale Patka z Klubu za starou Prahu odmítá: „Když má provést kopii, tak to má být kopie. Ne tam vnášet osobní prvky.“

Zadávací dokumentaci měla v ruce Hana Bilavčíková. „Myslím, že se jednalo o technologickou kopii kalendářní desky Josefa Mánesa. Měla se přiblížit postupem výstavbě obrazů Josefu Mánesovi,“ zdůrazňuje.

„Podle mě jsou nové malby hodně nekvalitní. Jsou disproporční. Portréty, které pan Jirčík vytvořil, nemají žádnou anatomii,“ tvrdí Bilavčíková.

Restaurátorská obec je podle Bilavčíkové znepokojena. „Háže to na ně špatné světlo. Takovým způsobem by restaurátor neměl přistupovat,“ zdůrazňuje.

Nové dílo? Do roka

Další kroky budou podle Patky záviset na tom, jak se vyjádří Památková inspekce ministerstva kultury. „Už se o tom píše v zahraničí, těžko to někdo zamete pod koberec,“ je přesvědčen Patka. Navrhuje dočasně použít na orloj fotokopii, než vznikne nová práce.

„Záleží na přípravách, na zlacení, ale pokud by se tomu člověk intenzivně věnoval, tak novou technologickou kopii by mohl stihnout vyrobit za půl roku až rok. Musel by si k tomu samozřejmě nastudovat podklady, konzultovat to s památkáři, odborníky, restaurátory. A nebylo by to jednom člověk, ale byl by to tým lidí,“ odhaduje restaurátorka Národní galerie Praha Hana Bilavčíková v Akcentu Českého rozhlasu Vltava.