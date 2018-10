Vystavoval s Matissem i Picassem. Pět obrazů českého malíře Kubína jde v Británii do aukce

Otakar Kubín patří mezi nejvýznamnější české malíře 20. století. S výjimkou Francie, kde dlouhá léta žil a tvořil, ale není v zahraničí příliš známý. V Londýně jde ve středu do dražby najednou pět jeho děl. O Kubínovy obrazy se podle aukční síně Chiswick utkají i zájemci z České republiky. Londýn 6:31 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodně přes milion by se podle kurátora mohl dostat i obraz ležícího ženského aktu i přesto, že plátno je na několika místech poškozené. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Jarní krajina, Podzimní hvězdy nebo Krajina v Haute Loire. To všechno jsou obrazy, které namaloval Otakar Kubín ve dvacátých letech ve Francii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pět obrazů malíře Kubína jde v Británii do aukce. Více si poslechněte v reportáži Jaromíra Marka.

Je to patrné i podle pofrancouzštělé verze jeho podpisu, tedy Coubine. Stejný autogram nese i kytice lučních květů a ležící akt.

„Už dlouho se nestalo, že by se na trhu objevilo tolik prací od jednoho autora najednou. Navíc Kubín není v Británii příliš známý a neobjevuje se tady příliš často,“ popsal Radiožurnálu kurátor aukční síně Chiswick Rohan McCulloch.

Zcela neznámý ale Kubín není ani ve Spojeném království. Naposledy před šesti lety byly dva jeho rané obrazy vydraženy v Londýně v přepočtu za 4,5 milionu korun.

Pofrancouzštěný podpis malíře Kubína - Coubine | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Hodně přes milion by se podle kurátora mohl dostat i obraz ležícího ženského aktu, a to i přesto, že plátno je na několika místech poškozené. „Je to docela vzácný akt, a přesto, že je obraz nejspíš nešťastnou náhodou poničený, už teď se o něj zajímala řada galerií a muzeí, ale počkejme si, jak dopadne aukce,“ říká Rohan.

Všech pět obrazů Otakara Kubína je od roku 1974 v soukromé sbírce ve Velké Británii. Mezi vážnými zájemci jsou podle aukční síně Chiswick i čeští galeristé.

Otakar Kubín, rodák z moravských Boskovic, byl významný český malíř 1. poloviny 20. století. Většinu svých děl vytvořil ve Francii. Jako člen Osmy se aktivně podílel na nástupu moderního malířství a své místo má v dějinách evropského malířství. Ve své době vystavoval společně s Henrim Matissem a Pablem Picassem.

Kurátor aukční síně Chiswick Rohan McCulloch s Kubínovými obrazy. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas