Pardubickou zeď vymalovali sprejeři. Spotřebovali přes 800 plechovek barvy

Obří obraz Pardubic vítá řidiče, kteří přijíždějí do krajského města ve směru od Sezemic. Kousek za kasárnami na Hůrkách se šedivá betonová zeď za týden proměnila k nepoznání. Služby města, kterým zeď patří, oslovily tři místní sprejery, daly jim základní téma výzdoby a dál už měli umělci v tvorbě volnou ruku. S autory natáčel Český rozhlas Pardubice. Pardubice 12:30 15. října 2017

„Víceméně je ta zeď už hotová, připravujeme se na finální dodělávky. Dneska tady končíme Kunětickou horou, ještě pár detailů a máme hotovo,“ vysvětluje jeden ze sprejerů, Josef Vrána.

Obraz s plochou 500 m2

Zeď je dlouhá 117 metrů a vysoká je téměř čtyři metry a spotřebovali na to 818 sprejů. Další ze sprejerů Tomáš Kmoníček popisuje, jak se připravovali: „Je to celkem 543 m2. Sprejování předcházela příprava, museli jsme si plochu rozměřit, návrh jsme si rozkouskovali na metry, aby nám to symetricky sedělo na té velké ploše, a pak jsme začali skicovat, vybarvovat a dál postupovat.“

Tři sprejeři na vyzdobení zdi vypotřebovali přibližně 800 sprejů. | Foto: Drahomíra Bačkorová | Zdroj: Český rozhlas

„Na části posprejované zdi jsou přírodní motivy, protože jsme už za Pardubicemi a Kunětická hora je obrostlá lesem, vepředu na zdi je město a tam té zelené už není tolik,“ doplňuje další sprejer Petr Léfa.

Zadání znělo: dominanty Pardubic, sprejeři ale měli při návrhu a vytváření díla volnou ruku. „Celá zeď je pro Služby města Pardubic, takže nám dali indicie, že by tam chtěli mít nějaké rarity, plus by to mělo být obohacené o jejich stroje a my už jsme to zpracovali po svém,“ říká o vytvoření jeden z tvůrců díla.

Na pomalování 117 metrů dlouhé zdi sprejeři potřebovali přibližně týden. | Foto: Drahomíra Bačkorová | Zdroj: Český rozhlas

Dílu vévodí znak Pardubic, k vidění je Kunětická hora, Zámek nebo Zelená brána. Na začátku je panoramatický pohled na centrum, začíná se kostelem a končí se Třídou Míru.

„Máme z toho dobrý pocit, za tu dobu jsme tu předvedli obrovský kus práce, do toho nám pršelo, byla zima, museli jsme dělat v dešti i večer potmě,“ shodují se. Reakce lidí jsou ale pozitivní. Auta troubí, lidé se zastavují a říkají, že se jim to líbí.

Třem sprejerům trvala výzdoba celé zdi zhruba týden, pracovali třeba i dvanáct hodin denně.

Na zdi se objevují motivy historického centra Pardubic. | Foto: Drahomíra Bačkorová | Zdroj: Český rozhlas