Česká ambasáda v Paříži se proměnila v designové studio. Někdejší palác hostil den českého designu

Září je v Paříži tradičně měsícem designu. Tento rok do francouzského hlavního města přijela rekordní delegace českých designérských firem, které své výrobky představily na české ambasádě. Na dvorku velvyslanectví byste taky našly prostornou vířivku, moderní městské lavičky a vevnitř ambasády zase světla ve tvaru muffinů nebo trofej pro vítěze cyklistického závodu Tour de France. Od stálého zpravodaje Paříž 23:36 28. září 2023

Peter Olah je šéfdesigner interiéru v automobilce Škoda. Upřesňuje, že trofej, po které touží profesionální cyklisté z celého světa, je řemeslným výrobkem.

„Jedná se o křišťálovou trofej, která váží přes čtyři kilogramy. Zpracování trofeje je právě kvůli množství skla a komplikacím při brusu relativně náročné. Nejdřív je potřeba vyfouknout polotovar. To se dělá do masivních dřevěných forem na huti. Spolupracujeme přitom s formou Lasvit, takže se to vyrábí v novoborském kraji. Polotovar se potom brousí a následně se dekoruje,“ vysvětluje.

Olah vytváří trofeje pro vítěze Tour de France už třináct let. Hned ze začátku chtěl, aby byla vertikální a vítěze povýšila. Při výrobě se inspiroval samotným závodem – podstava je široká podle početného pelotonu na začátku závodu. Postupně se zužuje a nejvyšší bod na vrcholu trofeje představuje vítěze celého závodu.

„Za těch třináct let se z trofeje stala ikona. Dnes už je určitým způsobem i kopírovaná. Minulý týden se jela velká cena Japonska Formule 1. Trofeje, které se tam předávaly, a které navrhovalo studio Pininfarina, měly velmi podobný tvar,“ dodává Olah.

Úspěch Koldové

V Paříži pracovala a taky tam uspěla česká designérka Lucie Koldová. Navrhuje interiéry hotelů, nábytek i doplňky. Její doménou ale zůstávají světla. Na české ambasádě v Paříži představila svou prvotinu – ikonická světla, která připomínají muffiny.

„Já jsem v Paříži začala pracovat pro jedno renomované studio. Po roce jsem se rozhodla, že budu pracovat i sama na sebe,“ říká Koldová.

„Ono to není tak, že bych chodila po boulangeries (pekárnách, pozn. red.) a dívala se tam na nadýchané bochánky. Skicovala jsem materiální řešení dubových podstav s velkoformátovým sklem. Čím dál tím víc se to podobalo něčemu, čemu říkám muffins. Říkala jsem si, že je to nádherný název, který bude evokovat něco příjemného a chutného. Takže jsem ten název použila pro první kolekci a ukázalo se, že jsem udělala správně,“ upřesňuje Koldová.

S Lucii Koldovou ve Francii spolupracovala spoluzakladatelka francouzské designové agentury La Chance Louise Breguetová. Podle ní je Česko pro Francouze lákavé jednak díky dostupným výrobním cenám, ale taky díky zkušenostem řemeslníků.

„Česká republika je velmi dobře známá pro své zkušenosti a sklářské dovednosti. Skoro všechny francouzské značky, které pracují se sklem, tak jsou v Česku nebo v Itálii. My jsme tam ale dělali taky pohovky nebo kovové předměty,“ říká Breguetová.

Český mobiliář

Ve Francii najdete i český městský mobiliář. Češi dodávají své výrobky například na pařížská letiště Charlese de Gaullea, Orly a Le Bourget.

„Všechna ta letiště jsou nekonečná staveniště. Neustále tam něco předělávají, neustále mají nové potřeby. Vyvinuli jsme pro ně třeba popelníky, speciální odpadkové koše nebo zastávkové přístřešky. Každý rok pro pařížská letiště dodáme průměrně výrobky v hodnotě kolem 100 až 200 tisíc eur,“ upřesňuje David Karásek, člen představenstva české Asociace průmyslového designu a zároveň zakladatel společnosti, která pracovala taky na projektech v New Yorku i v Dubaji.

Ve Francii firma právě jedná o projektu autobusového nádraží na pařížském předměstí.