Na letošním bienále designu vystavuje jediný Čech. Jeho instalaci inspirovala okna klasicistní budovy

Petr Stanický vytvořil pro bienále prostorovou instalaci, která je, jak říká, inspirována samotným Sommerset Housem, což je klasicistní budova. Zaujala ho především okna, která se v desítkách obracejí do nádvoří výstavního areálu.

„Snažil jsem se použít tvar okna a přenést ho dovnitř, vsunout okenní rám dovnitř,“ vysvětlil Radiožurnálu Stranický, který v současné době vede oddělení skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

„Je nesen hliníkovým rámem, který nás zase transportuje průhledem ven, takže jsou to takové dvě energie, dva pohyby, nebo interakce, která nám umožňuje něco nahlédnout nově nebo silněji. Něco, co už tu je, akorát to rozevřít jinak,” dodal.

Tubus, který spojuje okna, pak připomíná hvězdářský dalekohled. „Je to architektonický prvek. Celá instalace je postavena ze současných materiálů - oceli, hliníku, ze současných konstrukčních prvků. Světlo je něco stálého, to tady vždycky bylo a je. A ten hliníkový tubus, kterým se můžeme dívat ven, tak je v řezu jedna tabulka okna,“ řekl.

‚Karanténa s dohledem‘

Svoje dílo přijel do Londýna osobně a protože v zemi platí stále protikoronavirová opatření, musel před začátkem výstavy i se svým týmem do povinné karantény.

„Museli jsme projít pětidenní karanténou a snad třemi PCR testy, než jsme mohli vyjít ven. Neustále jsme byli kontrolováni telefonáty a byla to neustálá karanténa pod dohledem,“ popsal novou zkušenost s vystavováním v době koronavirové.

Na konci června, až bude výstava končit, si karanténu po příjezdu do Británii bude muset ještě jednou zopakovat.