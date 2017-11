Po stopách Froda i Luka Skywalkera. Ilustrátor mění populární filmy v ručně malované mapy

Projít si Tolkienovu Středozem nebo se společně s Marty McFlyem vydat zpátky do budoucnosti. To vše pomocí linií, barev a obrázkových schémat. Umělec Andrew DeGraff slavné filmy přetvořil do ručně malovaných map.

V „cinemapách“, jak ilustrátor svá díla nazývá, mají všechny postavy přiděleny své barevné odstíny a jejich příběhy tvoří spletité křižovatky.

Tímto způsobem zaznamenal snímky jako King Kong, Na sever severozápadní linkou, Princezna nevěsta, Fargo, Pulp Fiction nebo Snídaňový klub.

Každá mapa je provázena komentářem filmového kritika A.D. Jamesona, který popisuje unikátní geografii každého filmu.

Happy Star Wars Day everybody! #maythe4thbewithyou Příspěvek sdílený Andrew DeGraff (@andrewdegraff), Kvě 4, 2017 v 9:29 PDT

Yesterday was Pulp Fiction’s anniversary so here’s its page from #Cinemaps by #AndrewDeGraff Příspěvek sdílený Alysyn Reinhardt (@reinreads), Říj 15, 2017 v 7:30 PDT

The original Star Wars trilogy as maps. #starwars #amazing #art #gallery1988 #andrewDeGraff Příspěvek sdílený Brian Sharks (@briansharks), Led 5, 2013 v 10:11 PST