Pocta ‚valašskému Edisonovi‘. Na nádraží ve Vsetíně bude viset socha inspirovaná Slovenskou strelou

Výrazný, barevný objekt u stropu – a reakce plné překvapení. „Zadání soutěže bylo – ztvárnit osobnost Josefa Sousedíka,“ říká Veronika Plátková, co ji k plastice inspirovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O plastice v nové nádražní budově ve Vsetíně s její autorkou Veronikou Plátkovou

„Myslím, že u nás na Valašsku jsou lidé ještě stále zvyklí vnímat věci víc tradičně. Když se řekne socha nebo objekt, tak si možná představí klasickou figurální statickou sochu postavenou na zemi, na soklu. Ale zadání mi neumožnilo takhle pracovat,“ vysvětluje Plátková, proč místo tradiční busty zvolila plastiku s lokomotivou, motorem a skicou.

„Samotný vlak je vyroben z akrylatového sklolaminátu a zvenku je to nalakované tím lakem, kterým je nalakována Slovenská strela. V prostřední části vidíme schéma hybridního pohonu,“ popisuje Plátková.

Josef Sousedík Josef Sousedík (1894 – 1944) byl vsetínský rodák, vynálezce a konstruktér se zájmem o elektřinu, který podal 222 patentů, většinu z nich v zahraničí. Proto se mu přezdívá „valašský Edison“. Za války se zapojil do odbojové skupiny a při třetím výslechu ho gestapo zastřelilo.

Hybridní motor na její plastice svítí zeleně a růžově, díky tomu je vidět přenos energie.

Poslední částí je plastické zobrazení Sousedíkovy skicy. „Kreslil si třífázový motor a mně přišlo zajímavé se takhle dostat přímo k němu, přímo do jeho mysli. Když člověk kreslí nebo skládá hudbu, tak je to přesně ta cesta, jak se podívat na to, jak člověk myslí,“ vysvětluje Plátková.

Novátorský přístup výtvarnice se do jisté míry odkazuje k tomu, jakým inovátorem Sousedík byl.

„Byl to velice košatý vynálezce. Po Vsetíně se ve 30. letech proháněl v elektromobilu. Koneckonců i jeho Slovenska strela má hybridní motor,“ vyzdvihuje Petr Filgas ze spolku Josef Sousedík genius Valašska, který vznikl plastiky inicioval.

„Sousedík se Slovenskou strelou ve výběrovém řízení porazil v podstatě dnešní Pendolino,“ vyzdvihuje.

Slovenská strela | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

O vynálezce měli zájem ve Spojených státech amerických i ve Velké Británii. O spolupráci s ním stál i podnikatel Tomáš Baťa.

„Ale on byl svůj, Valach, rodák. Takový náš,“ uznává Filgas.

Poprvé si bude moci veřejnost prohlédnout plastiku na novém dopravním terminálu ve Vsetíně v pátek.