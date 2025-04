Podchod stanice metra Budějovická zdobí nové graffiti. Znázorňuje mladého Václava Havla

Barvy na zemi a žebříky opřené o stěnu, tak teď vypadá podchod na Budějovické. Stěnu už zdobí obličej Václava Havla ve slunečních brýlích.

Dílo tvoří výtvarníci s uměleckými jmény Original Seok a Phoe ze spolku Dream Colors. Od radnice Prahy 4 dostali volnou ruku.

„Když jsme dostali tu stěnu, tak jsem vymyslel téma Václav Havel - Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Chceme tím dát vzkaz kolemjdoucím, aby se chovali lépe k ostatním lidem,“ vysvětluje Original Seok.

Hlavní motivy jsou laděné do modré, růžové a oranžové barvy. Pozadí má zdobit šest citátů Václava Havla.

„Barevně jsme to vybrali tak, že nápisy budou do těch oranžových, růžových. Václava Havla jsme předělali trošku do mladýho Havla. A ta hlavní plocha je už designový graffiti udělaný fakt líbivě a podchod bude pokračovat s tím, že tam budou i pouliční graffiti.“

Podchod u metra zdobil od roku 2012 obraz pražských památek. „Již tenkrát bylo značnou ambicí zvelebit ten podchod, dodat mu světlo, jelikož se zde naši obyvatelé báli chodit. A já se po více jak třinácti letech vracím na místo činu, protože stěna ztratila svůj lesk,“ doplňuje zastupitelka městské části Lucie Michková z ODS.

Co na novou malbu říkají kolemjdoucí? Poslechněte si celou reportáž z místa.