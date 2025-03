Poklad je pro každého něco jiného. Spoustu věcí se dá opravit, říká sběratel a galerista Hejtmánek

Tomáš Hejtmánek se stal sběratelem umění už ve svých patnácti letech a později inspirovali své čtyři děti. Na své zahradě vystavuje sochy a jednou do roka pořádá aukci pod otevřeným nebem. „Když vidím kontejner, občas nakouknu, jestli tam nějaký ten poklad nebude. Občas se vyhodí věci, které by se rozhodně vyhazovat neměly,“ říká v pořadu Host Radiožurnálu akademický malíř, galerista, restaurátor a majitel aukční síně Hejtmánek. Praha 18:02 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademický malíř, galerista, restaurátor a majitel aukční síně Tomáš Hejtmánek | Foto: Jessica Petrů | Zdroj: Český rozhlas

Když si představím, že je člověku patnáct let, co tehdy mohl v sedmdesátých, osmdesátých letech sbírat? Třeba angličáky a podobně. Co to bylo na vás

Angličáky možná chviličku, ale těch zájmů tam bylo opravdu hodně. Vzhledem k tomu, že jsem jezdil na prázdniny k babičce a dědovi ke Kostelci nad Černými lesy, kde se vyráběla keramika, tak jsem na smetištích nalezl různé části a dokonce i celé nádoby keramiky. Takže možná keramika.

Potom to byly různé předměty kované, různé zámky, klíče. Ale postupně se samozřejmě tato vášeň přenášela i na výtvarné umění. Později to byla grafika a potom samozřejmě i obrazy, sochy.

Vaše galerie, tedy aukční dům, se nachází v pražském Bubenči. Je to dům ze 17. století a když jste ho zrekonstruovali, tak jste dokonce prý našli v základech dělové koule. Je to pravda?

Nejsou to dělové koule, jsou to kamenné koule, které se používaly do praků za husitských válek. Nejsou to ty klasické, ale jsou větší. Zřejmě v době husitských válek zde bylo nějaké stanoviště a tyto dvě koule zůstaly. A když se budovaly základy pro rampu v té zahradě, tak se objevily tyto dvě koule, které máme na čestném místě.

Vaše zahrada, to je téma samo pro sebe, protože to je galerie pod širým nebem. Je plná soch a jsou tam i lavičky, člověk může posedět. A jednou do roka tam pořádáte něco naprosto výjimečného, a to jsou aukce pod otevřeným nebem. Je to vůbec někde ve světě?

Takřka pod otevřeným nebem, protože jsme samozřejmě radši jištění stany a slunečníky, ale skutečně je to asi opravdu raritní aukční sál, který využívá spoustu lidí jenom kvůli té atmosféře. Jenom se přijít podívat na samotnou aukci už je zážitek. Takže samozřejmě určitě zvu. Teď nás čeká další aukce na začátku června.

S jarem má hodně lidí v plánu jarní úklid. Myslíte si, že se ještě na těch půdách něco najde?

Půdách a sklepeních. Určitě se nacházelo a já jsem sám, když jsme bydleli na Malé Straně, nacházel spoustu věcí. Ale je pravda, že když vidím kontejner, který se přistavuje, občas nakouknu, jestli tam nějaký ten poklad nebude. Myslím si, že občas se vyhodí věci, které by se rozhodně vyhazovat neměly.

Co to je poklad?

Poklad je pro každého něco jiného. Vím, že spoustu věcí se dá opravit a dají se restaurovat. Pro mě jsou poklady věci, které už pro někoho nemají životnost. Ale samozřejmě je pro mě jako sběratele spoustu pokladů, ale možná opravdu každý máme ten poklad někde jinde.

Srdcaři nebo investoři?

Někteří lidé by si mohli myslet, že toto téma není pro ně, protože přece nebudou nakupovat v aukcích, kam chodí jenom velcí sběratelé a investoři. Je to mýlka?

Určitě je to mýlka – hlavně i v poslední době, protože existuje spousta on-line aukcí, které nabízejí kategorii v řádech tisícikorun. Tuto nabídku samozřejmě nabízíme i my. Teď nám zrovna běží jedna on-line aukce, kde se skutečně vyvolávají díla i kolikrát mnohem cennější v kategorii několika set korun až několika tisíc.

Takže když pořádáte aukce, ale i třeba pod širým nebem, sedí tam hodně srdcařů anebo investorů?

Myslím, že u nás sedí více srdcařů. Mezi nimi bude také investor, ale jsme možná pověstní tím, že u nás nakupují více ti srdcoví sběratelé.

Může se třeba stát, že k vám někdo přinese nějaký obraz a vy už víte, že půjde do aukce a jeho vyvolávací hodnota bude opravdu velká, ale je třeba udělat několik hodně kroků, aby byl způsobilý. Vy jste sám restaurátor, tak jak zase vdechnete duši do obrazu?

Je pravda, že u dražších věcí se obraz restauruje. Samozřejmě pokud není vhodná adjustace, tak se může třeba dát do lepšího rámu. Ale dělá se samozřejmě i kunst-historický (uměleckohistorický) posudek a chemický průzkum. To jsou takové tři profese, které by měly být vždycky ve shodě, aby ta věc byla určena jako autentická.

Pokud toto projde, tak se obraz restauruje. Občas si restauruji některé věci i sám. Není toho moc, ale nějaké drobné úpravy třeba v rámech, patiny. Snažím se, aby ty věci, které jdou do velké aukce, byly všechny v nejlepším stavu tak, aby někdo, kdo si tu věc pořídí, s tím nemusel cokoliv dělat.

Jak se vybírají obrazy a sochy do galerií, aby upoutaly návštěvníky? Po jakých uměleckých dílech Tomáš Hejtmánek pátrá? A jak důležitý je rám obrazu? Poslechněte si celý díl pořadu Host Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.