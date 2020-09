V Gdaňsku vyrostla budova z rezavějících plechů. Její architektura odkazuje na původní atmosféru doků

Průvod s velkou polskou vlajkou se vydal ve stopách Lecha Walesy otevřenou branou do areálu bývalých loděnic Vladimira Iljiče Lenina v Gdaňsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Martina Dorazína

Hned za branou se tyčí monstrózní budova Evropského centra Solidarity. Podle ocenění je to jedno z nejpovedenějších muzeí v Evropě.

Tuto budovu v Gdaňsku asi také nepřehlédnete, protože je velmi originální. Jedna její část je jakoby nakloněná doprava a celá je obložena plechy z rezavějící oceli, což má připomínat minulost tohoto místa: loděnice a doků.

Budova mezi kontexty

„Tato budova navazuje na různé kontexty tohoto místa. Nejprve tu byla německá Císařská loděnice, založená v polovině devatenáctého století Prusy. Císařskou loděnici potom přejmenovali na Gdaňskou Leninovu, po které zůstal prázdný pozemek a loděnice se posunula blíž k moři,” popisuje Radiožurnálu genezi Muzea Lukasz Skupny z Evropského centra Solidarity.

„Architekti interiéru se snažili navodit původní atmosféru těchto míst – například doků. Jde to poznat na obkladech z kovových plátů, které mají připomínat lodní plášť. Stavitelé proto použili speciální druh povětrnostně odolné oceli CORTEN s povlakem, který imituje postupující rezavění - pod vlivem vlhkého přímořské vzduchu a mořské vody.”

Architektonické jinotaje

Milovníky symbolů a jinotajů to může vést až třeba k podobenství o korozi celého obludného společenského systému, který tehdy v Polsku i u nás panoval. A symbolismus má zřejmě rád i můj průvodce Lukazs Skupny.

„Nakloněné stěny v nás mají vyvolat dojem dynamiky, dojem, že tady se něco velkého dělo. Konstrukce budovy vyjadřuje rytmus. Když se podíváte na její kostru, uvidíte jistou pravidelnost. Ten pohyb a rytmus – to jsou povstání proti totalitní komunistické moci, které vyústily až ve vznik hnutí Solidarita.”

Tato stěna je přerušená vertikálním pásem skla. Skrz ně vidíme Pomník padlým zaměstnancům loděnic se třemi kotvami ve tvaru křížů. To je nejen lehce čitelný odkaz na Golgotu, ale také na loděnice a loďaře.

Areál císařských a později Leninových loděnic byl dlouho nepřístupný. Jednak tady byla pohraniční zóna, jednak to byla obrovská fabrika, která zaměstnávala dvacet tisíc lidí. Do takové továrny samozřejmě nepustili každého.

Oživení prázdných hal

Dnes je tento areál prakticky volně přístupný. Konají se tu velké koncerty, ale do několika let by se to vše mělo změnit.

Existuje už projekt, který počítá s tím, že v halách vzniknou kulturní centra, kina, obchody a kolem nich vyrostou v podobném stylu obytné domy. S velmi originálním výhledem jednak na Gdaňsk, jednak na obrovskou fungující část přístavu a loděnic.