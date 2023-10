Pokud Praha neuzavře nájemní smlouvu o Muchově Slovanské epopeji, hrozí jí i milionová pokuta

Jeden soudní spor Prahy o Slovanskou epopej skončil, a hned na to začal druhý. Hlavní město se před pár týdny domluvilo s jedním z dědiců díla Alfonse Muchy - Johnem Muchou o ukončení soudu. Další dědička Jarmila Mucha Plocková ale s dohodou nesouhlasí, protože nedošlo k soudnímu rozřešení, jestli cyklus dvacítky obřích obrazů patří městu, nebo ne. A podle své advokátky jsou v dohodě i sporné momenty. Praha 18:36 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfons Mucha: Apotheosa z dějin Slovanstva (výřez obrazu z cyklu Slovanská epopej) | Zdroj: Profimedia

O nás bez nás, tak se dá ve zkratce shrnout pocit Jarmily Muchy Plockové ohledně uzavření dohody mezi hlavním městem a dalším dědicem Johnem Muchou.

Plockovou podle její advokátky Zuzany Císařové neinformovala Praha o průběhu jednání, kde se strany domluvily na podmínkách umístění epopeje a ukončení soudního sporu o vlastnictví.

„Dostali jsme pozvánku na jednání, které se mělo konat 4. září odpoledne, což znamená po té, co rada hlavního města měla na programu schválení dohod mezi Johnem Muchou a Prahou. Takže jsme tam byli pozváni zřejmě kvůli tomu, aby nám bylo oznámeno, že už je vše rozhodnuto bez nás,“ říká Jarmila Mucha Plocková.

Ve smlouvě o spolupráci se město zavazuje k dočasnému umístění Slovanské epopeje do podzemí komplexu Savarin v centru Prahy na dvacet pět let.

„Alarmující je závaznost té dohody, která je podmíněná smluvní pokutou pro hlavní město Praha. Pokud by tu nájemní smlouvu nepodepsalo, za nyní pro mě a veřejnosti neznámých podmínek, tak je tam pokuta 10 milionů korun. A nezávisle na tom je tam povinnost nahradit veškerou újmu a škodu, která by tím vznikla. Je tam také právo pana Johna Muchy a Nadace Mucha od dohody odstoupit a vzít zpět uznání vlastnického práva hlavního města,“ doplňuje Jarmila Mucha Plocková.

Dohoda nepopisuje ani to, jaká konkrétní díla z takzvané rodinné sbírky John Mucha vystaví. Advokátka Zuzana Císařová poukazuje také na to, že půjde o výběr děl z kolekce Mucha Trust.

„Trust má sídlo v Lichtenštejnsku a má sbírku Alfonse Muchy ve vlastnictví. Zajímavé je, že Mucha Trust vůbec není smluvní stranou těch dohod, takže není vůbec povinen ani vázán k tomu, aby tuto sbírku do Savarinu umístil. Vůbec není jasné, které předměty z té sbírky vybere do té takzvané rodinné sbírky. Není tam uvedený ani počet ani pojmenování těch předmětů. Mucha Trust vystavuje předměty z této sbírky po celém světě a není povinen ty svoje činnosti ukončit. Čili tam mohou vybrat nějakou část té kolekce. Toto si Praha vůbec nepohlídala,“ říká advokátka.

Měsíce vyjednávání o ukončení sporu

O dohodě jednal několik měsíců s Johnem Muchou pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil z TOP 09. Savarin podle něj není jedinou variantou, kde by mohla epopej být.

„Je to varianta preferovaná a strany se domlouvají na tom, že je cíl dosáhnout umístění epopeje do Savarinu. Současně je ale ve smlouvě v článku čtyři odstavec šest napsáno, že pokud nenastane varianta Savarin, hledá se i jiná možnost. Není to závazek, který by říkal, že to za každou cenu musí být na jednom místě,“ vysvětluje Pospíšil.

Pokuta podle Pospíšila prý byla už dohodnutá za radní Hany Třeštíkové z hnutí Praha Sobě.

„Smlouvy byly připravené advokáty za primátora Zdeňka Hřiba. My jsme se snažili vyjednat lepší podmínky, což se v mnoha věcech podařilo, ale v oblasti smluvní pokuty trvala protistrana na zachování částky,“ dodal.

Díky dohodě vzal John Mucha žalobu zpátky. Není tak soudně rozhodnuté, že cyklus cenných obrazů Praze patří a v budoucnu tak nepůjde vlastnictví zpochybňovat. Kdokoliv z oprávněných dědiců tak může hlavní město kvůli tomu zažalovat.

Rodinná sbírka Mucha Trust

Z takzvané rodinné sbírky mají kurátoři hlavního města společně s potomky vybrat předměty, které Slovanskou epopej doplní, pokračuje radní pro kulturu Jiří Pospíšil:

„Půjde o obrazy, které souvisí s epopejí. Ten závazek bude ještě doplněn, protože budou k dispozici všechna tato díla, která spravuje Nadace Mucha a rodinný trust.“

Konečnou verzi smlouvy s jasným místem, kde bude Slovanská epopej dočasně umístěna, by mělo hlavní město podepsat do konce listopadu.

„Pokud se neobjeví jiná varianta. Pokud se objeví nová možnost, pak jsme schopní to posunout až do konce roku. Nejsou to lhůty závazné. Je to naše představa, kdy bychom rádi danou věc posunuli,“ uzavírá Pospíšil.

Významný cyklus Slovanská epopej tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval osmnáct let.

Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že pro plátna postaví důstojný výstavní prostor. To se ještě nestalo a právě kvůli tomu John Mucha hlavní město v roce 2016 zažaloval.